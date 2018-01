Elektriskās kravas automašīnas būtiski samazina trokšņu un izplūdes gāzu emisijas un piedāvā jaunus veidus, kā pārvaldīt loģistikas pakalpojumus. Nakts laikā var izpildīt vairāk pārvadāšanas uzdevumu, un mazāk kravas automašīnu jāsacenšas par vietu uz ceļa sastrēgumstundās.

"Izmantojot elektriskas un klusākas kravas automašīnas preču pārvadājumiem pilsētu teritorijās, mēs reizē sasniedzam vairākus mērķus. Bez izplūdes gāzēm un neradot troksni, būs iespējams darboties sensitīvajos pilsētu centros. Pārvadājumus var arī izpildīt mazāk aizņemtos laikos, piemēram, vēlu vakarā un naktī. Tas samazinās ceļu noslodzi dienas sastrēgumstundu satiksmes laikā, ļaujot daudz efektīvāk nekā šobrīd izmantot gan ceļu tīklu, gan transportlīdzekļus," stāsta "Volvo Trucks" prezidents Klāss Nilsons.

"Off Peak City Distribution" – projekts, ko nesen īstenoja Stokholma un KTH Karaliskais tehnoloģiju institūts ("Royal Institute of Technology"), pētot, kā Stokholmas centrā tiek ietekmēti preču pārvadājumi, ja tos veic naktī. Tā kā kravas automašīnām nebija jāveic pārvadāšanas uzdevumi sastrēgumstundu satiksmē, to izpildes laiks bija trešā daļā no standarta laika.

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti pilsētvidēs, nepieciešams pieņemt ilgtspējīgākus pārvadājumu risinājumus. Ja ir labi attīstīti loģistikas pakalpojumi un vakaros un naktīs tiek efektīvāk izmantoti ceļi, vairākus neliela izmēra transportlīdzekļus ir iespējams aizstāt ar mazāku skaitu lielākiem transportlīdzekļiem, tādējādi veicinot zemākas emisijas un brīvāku satiksmi.

Pārvadājumu kravas automašīnai ir vairāk nekā desmit reižu lielāka kravnesība kā standarta autofurgonam. Ja liela daļa no pārvadāšanas uzdevumiem var tikt izpildīti laikos, kad uz ceļiem ir mazāk cilvēku, tas ievērojami samazinās negadījumu risku.

"Mūsu tehnoloģija un zinātība par elektromobilitāti ir balstīta uz pārbaudītiem komerciāliem risinājumiem, kas jau tiek izmantoti "Volvo" elektriskajos autobusos, un risinājumiem, kas tika iepazīstināti "Volvo" hibrīda kravas automašīnās jau 2010. gadā. Transportlīdzekļi ir tikai viena daļa no tā, kas nepieciešams, lai liela mēroga elektrifikācija būtu sekmīga. Ilgtermiņa ilgtspējīgu pārvadājumu sekmēšana ir sarežģīta problēma, kurai nepieciešami holistiski un plaša mēroga pasākumi. Mēs cieši sadarbojamies ar klientiem, pilsētām un uzlādes infrastruktūras piegādātājiem, un citām svarīgām ieinteresētajām pusēm, lai izveidotu nepieciešamo struktūru elektriskajām kravas automašīnām," stāsta Jūnass Odermalms, "Volvo Trucks" produktu stratēģijas vidējas kravnesības transportlīdzekļiem nodaļas vadītājs.

"Mums jātic, ka pirmais solis ir pilnīga elektrifikācija pārvadājumiem pilsētās. Bet mēs arī strādājam pie citu pārvadājumu pielietojumu elektrifikācijas. Šis ir tikai sākums," rezumē Klāss Nilsons.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas un ANO datiem 60% no planētas iedzīvotājiem, apmēram pieci miljardi cilvēku, līdz 2030. gadam dzīvos pilsētās. Salīdzinot ar šī brīža situāciju, tas ir pieaugums par vairāk nekā vienu miljardu. Šī straujā urbanizācija izvirzīs milzīgas prasības satiksmes sistēmām, kas daudzos gadījumos jau ir nepietiekamas, lai atbilstu šī brīža vajadzībām. Ir novērtēts, ka ES pārslogojums un saistītās satiksmes problēmas izmaksā apmēram 100 miljardus eiro gadā.