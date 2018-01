Laikraksti "Stuttgarter Zeitung" un "Sueddeutsche Zeitung" atsaucas uz pētījumu, ko veikusi Eiropas izpētes grupa vides un veselības jomās transporta sektorā (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector – EUGT).

EUGT savulaik izveidoja autoražotāji "Volkswagen", "Daimler" un BMW, bet tagad šī institūcija vairs nedarbojas.

Laikraksti ziņo, ka EUGT kaut kad laikā no 2012. gada līdz 2015. gadam veikusi pētījumu par to, kāda ietekme uz veseliem cilvēkiem ir īstermiņa slāpekļa dioksīda ieelpošanai.

Āhenes Universitātes slimnīcas institūtā tika novēroti 25 cilvēki, kuri vairākas stundas bija ieelpojuši slāpekļa dioksīdu atšķirīgos daudzumos, ziņo mediji.

Tikmēr ASV laikraksts "The New York Times" pagājušajā nedēļā ziņoja par līdzīgu pētījumu, kurā izmantoti pērtiķi.

Laikraksts vēstīja, ka kādā laboratorijā ASV noslēgtā konteinerā ievietoti desmit pērtiķi, kuri vairākas stundas nācies ieelpot izplūdes gāzes no "Volkswagen" automašīnas.

Reaģējot uz "The New York Times" ziņoto, "Volkswagen" un "Daimler" nāca klajā ar paziņojumiem, kuros skaidroja savu lomu izmēģinājumos ar pērtiķiem.

"Volkswagen" atzina, ka "tolaik izvēlētās zinātniskās metodes bijušas nepareizas", bet "Daimler" paziņoja, ka sākta notikušā izmeklēšana. "Daimler" norādīja, ka uzskata šādus izmēģinājumus par "liekiem un pretīgiem".