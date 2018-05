Sestdien, 2. jūnijā, Jūrmalā pirmo reizi notiks Zviedrijas klasisko automobiļu un to īpašnieku "Classic Car Cruise Parade", kur visiem interesentiem būs iespēja klātienē apskatīt 175 lolotus klasiskos amerikāņu auto modeļus labā tehniskā stāvoklī, portālu "Delfi" informēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

Automašīnas, kuras ražotas laika posmā no 1927. līdz 1970. gadam, ar prāmi no Stokholmas Rīgā ieradīsies pulksten 12, lai tālāk iespaidīgā parādes braucienā dotos uz Jūrmalu. Visiem interesentiem ekskluzīvie auto modeļi būs apākstāmi Jūrmalā, Jomas ielā no pulksten 13 līdz 15. Pēc tam auto kolonna dosies uz Rīgu, lai ar prāmi dodos atpakaļ uz Zviedriju.

"Classic Car Cruise Parade" notiek jau 12 gadus. Tas pulcē antīko amerikāņu auto īpašniekus no visas Zviedrijas. Visas iepriekšējās reizes ar prāmi no Stokholmas Zviedrijas karalisko automobiļu īpašnieki devās uz Tallinu. Šogad pirmo reizi par galamērķi ir izvēlēta Latvija.