Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) uz valsts autoceļiem ar grants segumu šogad veicis dubultās virsmas apstrādi 32 km garumā.

"Desmit gadu laikā visā valsts teritorijā dubultās virsmas apstrādi esam veikuši jau 357 km apjomā. Dubultās virsmas uzklāšanas darbi ir divu gadu process. Pirmajā darbu posmā vispirms tiek sakārtota ūdens atvades sistēma, sagatavots ceļa segums kopumā, un nākamajā gadā tiek veikta dubultā virsmas apstrāde. Esam pārliecinājušies, ka šī tehnoloģija pie nepietiekamā finansējuma ir labs risinājums, kā paildzināt valsts reģionālo un vietējo autoceļu kalpošanas laiku. Tāpēc plānveidīgi to turpināsim veikt arī nākamajos gados," norāda LAU valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.

Ieguvumi no šādas virsmas apstrādes ir iedzīvotājiem, kas dzīvo ceļa apkaimē, jo tas vairs neput, ceļu lietotājiem tiek nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi, kā arī samazinās ceļu uzturēšanas izmaksas, jo ceļš vairs nav jāgreiderē.

Pirms dubultās virsmas apstrādes ceļa segumam tiek sakārtota ūdens atvades sistēma – tīrīti grāvji, attīrītas vai nomainītas bojātās caurtekas, izpļauti krūmi, noņemts nomaļu apaugums.

Seguma kalpošanas ilgums ir atkarīgs no satiksmes intensitātes un no kravas autotransporta pārvietošanās biežuma. Autoceļa virsmas segums iegūst asfaltam līdzīgu segumu, tomēr segums nav pielīdzināms asfalta seguma noturībai un nestspējai. Tādēļ segumu var sabojāt intensīva kravas autotransporta satiksme vai pārgalvīga manevrēšana, driftēšana. Līdz ar to dubultās virsmas apstrāde tiek veikta uz autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti.