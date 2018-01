Sakārtota ceļu infrastruktūra, izcilas kvalitātes autobāņi un algas, ar kurām var atļauties savu auto remontēt kvalitatīvos servisos, nenozīmē, ka Latvijā tie nonāk izcilā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, kā to bieži vien raksta lietoto automašīnu sludinājumu portālos.

"Situācija Latvijas tirgū ar lietotajām automašīnām no Vācijas ir visai bēdīga. Taisnības labad jāsaka, ka stereotipi nedaudz ir mainījušies, taču daudziem joprojām pastāv uzskats, ja auto no Vācijas, tad jau viss būs labi. Apkopotā informācija gan liecina par pretējo – 31% no ievestajām automašīnām ir pēc nopietniem ceļu satiksmes negadījumiem, savukārt 42% ir konstatētas neatbilstības odometru rādījumos," skaidro portāla "autoDNA" pārdošanas vadītājs Agris Dulevičs.

Francija sasisto automašīnu skaita ziņā ir līderpozīcijā. Statistikas dati liecina, ka 42-43% no Francijas ievestās automašīnas ir pēc ceļu satiksmes negadījumiem.

Portāla "autoDNA" apkopotā statistika uzrāda ne tikai patieso automašīnas nobraukumu, bet arī ceļu satiksmes negadījumu vēsturi. Pēdējo divu mēnešu laikā no Vācijas ievestas aptuveni 4 200 lietotas automašīnas, trešdaļa no tām ir bijusi nopietnās avārijās, kurās apdrošinātāji vidēji izmaksājuši 11 232 eiro par katru auto.

Aplūkojot anti-rekordistus, jāizceļ kāds 2002. gada BMW 3. sērijas (E46) spēkrats, kurš 15 gadu laikā ir pamanījies iekulties septiņās avārijās, īpašniekam saņemot no apdrošināšanas kompānijām 14 143 eiro. Vismaz par nobraukumu nav diez ko daudz melots – no 259 733 piekoriģēts uz latviešiem pieņemamo 203 437 kilometru robežu.

Nereti Latvijas tirgū no Vācijas nonāk arī apdrošināšanas kompāniju norakstīti automobiļi, kuri otro elpu ieguvuši, pateicoties vairākiem auto donoriem un lētām rezerves detaļām. Spilgtākais piemērs no Vācijas – 2009. gada "Volvo XC90", kurš trijās avārijās apdrošināšanas kompānijām izmaksājis 41 000 eiro. Savukārt oktobrī tas tika tirgots Latvijas populārākajā sludinājumu portālā "bez defektiem un neprasa ieguldījumus".

"Var jau būt, ka auto pēc tik smagiem ceļu satiksmes negadījumiem ir pilnībā salabots, taču parasti tā nav. Tas vizuāli izskatās labi, taču ģeometrija ir cietusi, metinājuma vietas ir apšaubāmas, drošības sistēmas var nestrādāt, un pēc nākamās avārijas auto vairs nepildīs savas kritiskās funkcijas un nespēs pilnvērtīgi gādāt par pasažieru drošību salonā," uzsver Dulevičs, piebilstot, ka tas ir absolūti naivi domāt, ka Vācijā 10 gadus vecam auto ir 200 tūkstoš kilometru nobraukums.

Arī dažādu shēmu un PVN karuseļu organizētāji neskādē Vācijas lietoto automašīnu tirgu. Ja saskaņā ar Auto asociācijas aprēķiniem gadā valstij nodokļos netiek nomaksāti aptuveni 20 miljoni eiro, tad Vācijas lietoto automašīnu imports sastāda aptuveni pusi no šīs nenomaksātās nodokļu summas.