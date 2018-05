Brauciens notika ar "Hyundai Kona", "SEAT Arona", "Jaguar E-Pace", "Mitsubishi Eclipse Cross", "BMW X3", "Nissan Leaf", "Dacia Duster", "Mercedes-Benz" A-klasi, "Mercedes-Benz CLS", "Citroen C3 Aircross" un "Citroen C4 Cactus".

Pavasara testa brauciena rīkošana no t/c "Mols" līdz Turaidai jau kļuvusi par sava veida tradīciju – arī šogad "Latvijas Gada auto 2019" pirmā brauciena bāzes vieta bija restorāns "Kungu Rija". Šī vieta izvēlēta ar mērķi, lai automobiļu izmēģinājumiem būtu pieejami dažāda seguma ceļi un daudzveidīgi braukšanas apstākļi, kuros katru no modeļiem izmēģināt. Gan gluda, nesen rekonstruēta šoseja, gan ielāpu klāti vietējas nozīmes ceļi, gan grants segums, gan arī intensīvas satiksmes apstākļi pilsētā, kur izmēģināt pretendentus un tos savā starpā salīdzināt.

Testa braucienā vairākums bija apvidus automobiļi jeb t.s. krosoveri. Tomēr arī tie iedalāmi dažādos segmentos un katram no tiem ir savi argumenti, kādēļ tiem būt "Latvijas Gada auto 2019".

Lai gan vairākiem žūrijas biedriem šī pirmā iepazīšanās ar konkursa dalībniekiem jau iezīmēja favorītus, tomēr jāatceras, ka šis ir tikai šī gada konkursa sākums un jaunu dalībnieku pieteikšana turpināsies līdz pat 8. novembrim – šobrīd ir vēl pieteikti "SsangYong Rexton", "Škoda Fabia" un "Volkswagen T-Roc". Tāpēc ar katru nākamo konkursam pieteikto modeli kārtis var tikt visai pamatīgi sajauktas.



Par aizvadīto braucienu stāsta konkursa "Latvijas Gada auto 2019" žūrijas biedrs Agnars Jundass: "Prognozēju, ka šis būs krosoveru gads – turklāt mazo krosoveru, kas gluži nav apvidus auto. Par to liecina gan šajā braucienā pārstāvēto modeļu klāsts, gan to izpildījums. Taču tas nav pārsteigums, jo tādas ir tirgus tendences, un šādi automobiļi kļūst arvien pieprasītāki. Sīva cīņa konkursā gaidāma arī "premium" segmentā, kur jau ir četri spilgti modeļi. Žūrijai nebūs viegli noteikt uzvarētājus, jo katram auto ir savi trumpji."

Iespaidos par "Latvijas Gada auto 2019" pavasara testa braucienu dalījās žūrijas biedrs Uldis Hmieļevskis: "Šoreiz braucienā bija sastopamas divas izteiktas automobiļu grupas. Viena no tām bija cenas ziņā salīdzinoši pieejami automobiļi, sākot no 13 000 eiro līdz 30 000 eiro dažādās versijās, kas Latvijas tirgū iespējams aizņem lielāko tirgus daļu. Otra grupa bija izteikti "premium" segmenta automobiļi – nākamā līga, kurā cenas sākas no 40 000 eiro. Patīkami pārsteidza "SEAT Arona" un "Hyundai Kona", kas par draudzīgu cenu ir rūpīgi nostrādāti, piedāvā bagātīgu komplektāciju un aizraujošas gaitas īpašības. Pozitīvi, ka arī "Mercedes-Benz" ievērojami strādājuši pie tehniskām novitātēm, it īpaši multimediju sistēmas. Jau daudzus gadus gribējās pārmest auto ražotājiem par iepalikšanu IT jomas attīstībā. Ja, piemēram, viedtālruņiem jauni modeļi tiek izdoti ik pa pāris gadiem, tad bieži vien šķiet, ka jaunos automobiļos tiek izmantoti pagājušā gadsimta risinājumi. Tagad mēs redzam, ka auto ražotāji ir pielikuši pūles arī šajā jomā. Domāju, ka daudziem tehnoloģiju faniem tas būs ļoti svarīgi."

Septembrī notiks rudens mediju testa brauciens, kad varēs iepazīsies ar konkursa jaunpienācējiem. Nozīmīgākā konkursu dalībnieku izvērtēšana notiks no 8. līdz 11. novembrim "Lielajā testa braucienā", kad žūrijas dalībnieki četru dienu garumā pilnvērtīgi testēs visus konkursā pieteiktos modeļus, pēc tam nosakot fināla septītnieku.

"Latvijas Gada auto 2019" automobiļi plašākai publikai būs pieejami 13. oktobrī – "Latvijas Gada auto testa dienā Molā" pie t/c "Mols", kad uzņemties žūrijas pienākumus un testa braucieni ar jaunākajiem auto modeļiem Latvijā būs iespējami ikvienam interesentam ar derīgu autovadītāja apliecību.

Konkurss "Latvijas Gada auto 2019" notiek jau 20 gadus, un šogad fināls norisināsies 7. decembrī, kad apbalvošanas ceremonijā viesnīcā "Avalon Hotel" un TV tiešraidē tiks paziņoti galvenā titula un papildu nomināciju uzvarētāji.

Konkursa "Latvijas Gada auto 2019" žūrijā ir 29 biedri – autožurnālisti, lielāko autoparku vadītāji un auto eksperti.

Atgādinām, ka pērn par "Latvijas Gada auto 2018" tika atzīts "Hyundai i30".