VW un Eiropas auto tirgotāju padome Berlīnē prezentēja savu vīziju par VW 5400 auto dīleru un servisa partneru, kā arī to 54 000 Eiropas darbinieku nākotni. Mērķis ir nodrošināt nevainojamu un nepārtrauktu individuālo atbalstu klientiem, kas sniedzas krietni tālāk par automašīnu tirdzniecību, balstoties uz unikālo VW klientu ID.

Katru gadu VW zīmols plāno iepazīstināt aptuveni piecus miljonus klientu pasaulē ar jaunumiem mobilitātē un piedāvāt viņiem individuālus pakalpojumus, balstoties uz personalizēto ID.

Arī automobiļu pirkšanas pieredze piedzīvos izmaiņas. Pārdošana internetā tiks masveidā paplašināta, ikvienam klientam nodrošinot tiešo pārdošanu. Tāpat tiks izveidoti pieci jauni pārdošanas un servisa formāti, tostarp piedāvājot pilsētas auto salonus un "pop-up" veikalus. Vienlaikus tirdzniecības organizācija kļūs krietni elastīgāka un efektīvāka.

"Šis ir pareizais solis pareizajā laikā. Mēs esam izvēlējušies šo pieeju, jo mūsu biznesa vide mainās zibenīgā ātrumā, pateicoties inovatīvām tehnoloģijām, klientu vēlmēm un jauniem tirgus spēlētājiem," norāda VW zīmola valdes loceklis tirdzniecības jautājumos Jirgens Stakmans.

Stakmans skaidro, ka VW ir labi pozicionēts, pateicoties kvalificētiem tirdzniecības un servisu partneriem, stabilam loģistikas tīklam, spēcīgam produktu portfelim un ārkārtīgi uzticamiem klientiem. Viņš saka, ka šis jaunais tirdzniecības modelis ir šīs infrastruktūras apvienošana ar jauniem elementiem, kas nākotnē noteiks uzņēmējdarbību, tostarp digitāliem produktiem un pakalpojumiem vai jaunām tiešsaistes pārdošanas iespējām produktiem un pakalpojumiem.

Jauno tirdzniecības modeli veicina VW automašīnu parka progresīvā digitalizācija un savienojamība, kas sasniegs nākamo līmeni ar jauno, pilnībā savienoto elektrisko automobiļu ID ieviešanu 2020. gadā. No tā brīža VW klienti ar saviem personīgajiem ID numuriem atradīsies pilnībā tīklotas mobilitātes pasaules centrā, tostarp paredzot nevainojamu individuālo atbalstu ar nepārtrauktu pieejamību, kas sniegsies krietni tālāk par automašīnu iegādi. "Tādējādi mēs vairāk uzzināsim par mūsu klientu vajadzībām un spēsim izstrādāt optimāli pielāgotus piedāvājumus katram personīgi, veicot inteliģentu datu pārvaldi. Tas jau veiksmīgi tiek praktizēts citās nozarēs," turpina Stakmans.

Šajā mobilitātes pasaulē klienti spēs izmantot plašu pielāgoto piedāvājumu klāstu. Piemēram, automobiļiem tiks nodrošināti regulāri programmatūras atjauninājumi, kas tiks veikti, izmantojot mobilos datus. Automobilis informēs auto tirgotāju par nākamās apkopes nepieciešamību, izmantojot apkopes plānošanas aplikāciju. Klientiem būs iespēja piekļūt arī plašam "Volkswagen We" digitālās ekosistēmas pakalpojumu klāstam, tostarp "We Park", "We Deliver" un "We Connect". Tāpat būs pieejami arī pakalpojumi, kas sniedzas tālāk par klientu personīgajām automašīnām, tostarp "We Share", kas ir VW plānotais automobiļu koplietošanas piedāvājums.

Tiešsaistes uzņēmējdarbība sniegs būtisku ieguldījumu jaunā tirdzniecības modeļa attīstīšanai, un tā šobrīd tiek apjomīgi paplašināta. Jaunās digitālās partnerības ietvaros ar auto tirgotājiem VW izstrādās kopīgu interneta platformu, kas pārvaldīs visu pirkšanas procesu līdz pat līguma noslēgšanai, ietverot finansēšanu, maksājumus un pat lietotu automobiļu apmaiņu. Klienti tiešsaistē varēs izvēlēties piedāvājumus no visa zīmola modeļu klāsta un īstenot sava automobiļa iegādi ar sevis izvēlētu auto tirgotāju. VW jaunā platforma pirmo reizi piedāvās tiešās pārdošanas iespēju, ko zīmols paredzējis galvenokārt izmantot programmatūru un tiešsaistes pakalpojumu jomās.

Cilvēkiem, kuri dod priekšroku saglabāt personīgu kontaktu ar zīmolu un auto tirgotāju, nākotnē būs pieejami dažādi saskares punkti. Papildus tradicionālai automašīnu tirdzniecības vietai ar pārdošanu un servisu zem viena jumta tiks piedāvāti pieci jauni formāti. Katram auto tirgotājam nākotnē būs nepieciešama tikai viena pilna apjoma tirdzniecības vieta. Auto tirgotājiem būs iespēja prezentēt sevi, noslēdzot vienošanos ar attiecīgo importētāju, lai padarītu savu biznesu efektīvāku un uz klientiem orientētāku, izmantojot pilsētas autosalonus, "pop-up" veikalus, servisu telpas, lietoto automašīnu centrus vai modulējamas pilna apjoma tirdzniecības vietas.

"Mēs uzskatām, ka jaunajā biznesa modelī tiks stiprināta auto tirgotāju uzņēmējdarbības atbildība. Digitalizācijas un e-mobilitātes jomās, kas ir nākotnes galvenās nozares, auto tirgotājiem būs nozīmīga loma. Lai uzņemtos šos izaicinājumus, auto tirgotājiem nepieciešams stingrs rentabilitātes pamats," skaidro Eiropas auto tirgotāju padomes (EDC) prezidents Mati Perhe, kurš pārstāv VW auto tirgotāju padomju intereses Eiropā. Perhe arī atzinīgi novērtē godīgo un atvērto sadarbību ar VW, uzsverot: "Mēs jau no paša sākuma aktīvi piedalījāmies biznesa modeļa veidošanā."

VW un EDC Berlīnē notikušajā pasākumā apstiprināja jauno tirdzniecības modeli, Jirgenam Stakmanam un Mati Perhem simboliski parakstot jauno līgumu, kas no 2020. gada aprīļa pārvaldīs attiecības starp ražotāju un tā auto tirgotājiem Eiropā. Vasaras sākumā Vācijas auto tirgotāju asociācija jau atbalstīja šī līguma saturu, bet tai pēc dažām nedēļām sekoja arī Eiropas importētāji. Līdz novembra beigām jauno līgumu paredzēts parakstīt visiem Eiropas auto tirgotājiem.