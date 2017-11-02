Предполагается, что и в будущем году в результате налоговой реформы кошельки большинства латвийцев станут толще, что позволит некоторым задуматься о создании новых или пополнении уже имеющихся накоплений. Реформа обещает также изменения в порядке декларирования оправданных расходов при запрашивании возврата части переплаченного подоходного налога. Эти изменения должны учитывать и те, кто только собирается начинать создавать накопления, и те, кто это уже делает.

Большинство налогоплательщиков выиграют от увеличения суммы оправданных расходов, которые можно задекларировать за один год. Так, если раньше лимит оправданных расходов был 215 евро, то с 2018 года эта сумма составит 600 евро (на каждого члена семьи), с условием, что впредь этот лимит будет включать в себя также расходы за стоматологию и/или плановые операции, которые раньше под это ограничение не попадали. Таким образом, жители, тратящие большие суммы на стоматологическое лечение и/или плановые операции, с 2018 года не смогут получать возврат налога с полной суммы уже в год подачи декларации.

Кстати, увеличение лимита декларируемых расходов может служить отличным стимулом для создания накоплений для тех, кому раньше не получалось копить деньги: раз в год сумму, полученную назад за ранее совершенные расходы, можно превратить в накопление.

"Часто приходится слышать мнение, что семья не может создавать накопления, так как не справляется со своими ежемесячными расходами. В некоторых случаях это утверждение имеет под собой объективные причины, но есть и немало тех, кто просто недостаточно дисциплинирован в вопросах, касающихся планирования своих доходов и расходов. Так, согласно проведенному в марте этого года исследованию Института финансов Swedbank, 42% жителей Латвии не планируют свой бюджет либо делают это нерегулярно. При этом чуть меньше трети (29%) латвийцев отметили, что в случае лишения источника доходов они не смогли бы обеспечить себя даже в текущем месяце, так как совершенно не имеют накоплений или же их накопления совсем мизерные. В масштабе стран Балтии мы самые финансово уязвимые, так как в Эстонии и Литве подобных домохозяйств значительно меньше – соответственно 25% и 22%. Навести порядок в семейном бюджете без должного планирования вряд ли удастся, потому что контроль доходов – это один из первых шагов к созданию накоплений. Если вы можете направлять на создание накоплений небольшие суммы, важно подумать об их доходности. В частности, одним из важнейших аспектов создания накопления является время – чем раньше вы начнете копить, тем большую сумму спустя время сможете накопить. При использовании продуктов долгосрочных накоплений, например, частных пенсионных фондов, накопительного страхования жизни, именно за счет небольших сумм в итоге формируемся существенный объем накопленных средств. Радует то, что именно эти виды накоплений в Латвии становятся все популярнее в последние годы", - отмечает Эвия Кропа, эксперт Института финансов Swedbank.

По данным статистики КРФК, интерес жителей к созданию накоплений частной пенсии оценивается как высокий, поскольку растет как размер произведенных взносов (в первом полугодии 2017 года общая сумма взносов достигла исторического максимума - 29,4 млн. евро), так и количество участников пенсионных планов (28,5% от экономически активных жителей Латвии).

"Несомненно, эти виды накоплений более привлекательными делает политика государства, которая предусматривает возможность возврата подоходного налога с населения за произведенные взносы, тем самым мотивируя жителей не полагаться исключительно на социальные гарантии государства, а самостоятельно заботиться о своем благополучии. Налоговая реформа 2018 года предусматривает некоторые изменения в этой области" - рассказывает Эвия Кропа.

С 2018 года минимальный срок создания накоплений для договоров накопительного страхования жизни вместо прежних пяти лет составит 10 лет. Это означает, что все договоры, заключенные после 1 января 2018 года, будут предусматривать, что накопления нужно создавать как минимум 10 лет. Следовательно, если вы захотите получить эти средства раньше, чем через 10 лет с момента заключения договора, вам придется вернуть государству ранее полученный возврат налога. Кроме того, новая налоговая реформа предусматривает также лимит взносов, за которые можно будет получить возврат налога, а именно 10% от годового брутто-дохода за оба вида накоплений вместе (раньше лимит 10% был для каждого вида накопления, вместе 20%), а также ограничение по сумме – 4000 евро в год.

Жителям, которые декларируют оправданные расходы и получают возврат подоходного налога, возможно, придется считаться с меньшими суммами из-за снижения ставки подоходного налога до 20% в 2018 году. Это означает, что при подаче годовой декларации о доходах за 2018 год сумма к возврату может быть меньше, чем в предыдущие годы, так как ниже будет сама ставка подоходного налога. Например, если в 2017 году вы внесли в 3-й пенсионный уровень 600 евро, то, подав декларацию, вы сможете вернуть 138 евро (600 евро х 23%). В свою очередь за аналогичную сумму взносов в 2018 году возврата налога составит 120 евро (600 евро х 20%).