Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) наказал ООО SS и ООО Internet за недобросовестную коммерческую практику, наложив на каждое предприятие штраф в размере 15 000 евро, сообщила порталу DELFI представитель центра Санита Гертмане.

К тому же, ЦЗПП обязал руководство указанных предприятий незамедлительно прекратить недобросовестную коммерческую практику на сайтах частных объявлений www.ss.lv и www.ss.com.

В центре указывают на возросшее число жалоб со стороны потребителей. Разбирательство было начато в феврале текущего года. Центр призывал предприятия добровольно устранить указанные недостатки, но коммерсанты с апреля не реагировали на многочисленные призывы ЦЗПП.

Как результат – штраф по 15 000 евро с каждого предприятия.

ЦЗПП пришел к выводу, что на портале ss.lv не предоставлена соответствующая действительности информация о том, кто оказывает услуги публикации объявлений. На сайте указана контактная информация Internet, но как получатель оплаты значится SS.

Также ЦЗПП констатировал, что предприятия не обеспечивают быстрой и эффективной коммуникации с потребителями согласно нормативным актам - ответы на электронные письма даются с опозданием, не по существу вопроса или не даются вообще.

На сайте не предоставлена ясная информация об окончательной цене услуги со всеми налогами. Информация о цене услуги не фигурирует до момента, когда потребитель выбирает конкретный раздел объявлений и предоставляет личную информацию. Замалчивается информация о том, входят ли налоги в цену услуги.

Также на сайте не отражен порядок удаления объявлений и профиля пользователя.

Internet и SS могут обжаловать решение ЦЗПП в течение месяца со дня вступления в силу, но это не приостанавливает действия решения.

Как сообщалось, по запросу СГД доменное имя ss.lv в начале августа было отключено в связи с отказом портала предоставлять информацию о незарегистрированных автоторговцах.