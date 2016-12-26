Рост объемов строительства постепенно возобновится только в четвертом квартале 2017 года, прогнозирует руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков (ЛПСП) Байба Фромане.

"Если Министерство финансов не распределит равномерно софинансируемые ЕС проекты, в 2018 году мы можем пережить условный созданный государством пузырь в строительстве.

Это будет время, когда не только будут реализовываться проекты, софинансируемые из фондов ЕС, но и начнется реализация инфраструктурных проектов европейской программы Connecting Europe facilities - электрификации железной дороги, третьего электроэнергетического соединения между Латвией и Эстонией, Курземской дуги из Вентспилса в Ригу и др.", - отметила она.

Кроме того, 2018 год - последний, когда деньги ЕС будут доступны для дорожного строительства. Строительные предприятия будут бороться за работников, поэтому, скорее всего, вырастут зарплаты и цены на услуги. В то же время могут возникнуть риски для качества строительства, прогнозирует руководитель организации.

ЛПСП считает, что Минфин как управляющее освоением фондов ЕС учреждение должно планировать их равномерное освоение. Организация уже неоднократно обращалась к Минфину и Минэкономики с призывом координировать все заказы на строительство в публичном секторе, предусмотрев их равномерное распределение в период с 2017 по 2021 год, чтобы не создать на рынке "пузырь", что приведет к необоснованному росту цен и снижению качества выполнения заказов.

Заместитель государственного секретаря Минэкономики Эдмунд Валантис ранее заявил, что с началом освоения средств из структурных фондов ЕС в будущем году развитие в строительстве составит 25%, что создает огромные риски для отрасли.

"Это будет огромный подъем по сравнению со спадом на 20% в этом году. Планируется, что в следующем году инвестиции в строительство превысят 600 млн евро. В 2018 прогнозируется рост на 8%, а в 2018 году на 10%", - рассказал он. Такой подъем отрицательно отразится на качестве, продуктивности и приведет к росту цен.

Валантис прогнозировал, что в следующем году строительные затраты вырастут на 6%, как и зарплаты строителей. Отрасли придется найти 6-10 тыс. дополнительных работников, что тоже будет сложно. Найти квалифицированных работников за короткий срок нельзя, поэтому придется думать о привлечении гастарбайтеров, сказал представитель министерства.

"Если бы фонды ЕС можно были бы более качественно распределены по годам, подобных спадов и подъемов можно было бы избежать. В следующем периоде фондов ЕС необходимо более качественное планирование", - заявил он. Также нужно способствовать привлечению в строительство частных инвестиций, чтобы оно было менее зависимо от денег ЕС.