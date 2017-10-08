Разработанное латвийским предприятием по тестированию программного обеспечения TestDevLab решение Test48.com для тестирования мобильных приложений для Android и iOS стало финалистом конкурса The European Software Testing Awards 2017 в категории Best Mobile Testing Project, сообщил руководитель отдела общественных отношений предприятия Кристап Скутелис.

Выход в финал означает, что эксперты оценили Test48.com как полезный и хорошо сработанный продукт, отметил он.

Test48.com позволяет в простом и понятном виде в течение 48 часов получить профессионально оформленный отчет о найденных в приложениях ошибках, что позволяет их разработчикам создавать более качественные продукты.

Решение Test48.com доступно клиентам с этого года, но в число его клиентов уже входят многие акселераторы новых предприятий в Латвии и за рубежом.

Среди клиентов TestDevLab - Skype, Microsoft, Twilio, Libon, Latvenergo, несколько латвийских банков и многие другие предприятия.

Предприятие TestDevLab учреждено в ноябре 2011 года и принадлежит в равных долях Андрею Фришфелдсу и Эрвину Гринфелдсу. В 2016 году его оборот составил 3,09 млн евро - на 31,3% больше, чем в 2015 году, прибыль сократилась на 39,4% - до 441,137 тыс. евро.