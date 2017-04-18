Идея об открытии муниципальных аптек при лечебных учреждениях самоуправления, включенная в предвыборную программу партий "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР), является популизмом, заявил агентству ЛЕТА член Совета по конкуренции (СК) Янис Рачко.

СК категорически выступает против подобных популистских обещаний. Правила Кабинета министров о размещении аптек и их филиалов предусматривают исключения, когда самоуправление может участвовать в розничной торговле лекарствами, но применяется это исключение только в том случае, если коммерческие предприятия не обеспечивают определенный объем фармацевтических услуг на территории самоуправления.

Такое исключение не может распространяться на Ригу, где в настоящее время имеется около 300 аптек. Такое их количество предоставляет потребителям возможность не только купить необходимые медикаменты, но и выбрать аптеку, где эту покупку сделать, подчеркнул Рачко.

По словам представителя СК, не выдерживает критики и обещание партий торговать медикаментами по более низким ценам, потому что самоуправление должно будет приобретать их у оптовых фирм - так же, как это делают частные предприниматели.

"Напомню, что максимально допустимая цена, по которой аптека продает лекарства, уже установлена нормативами, как и цена для оптовых компаний. Это ставит под сомнение возможность самоуправления предложить лекарства по значительно более низким ценам, чтобы не потерпеть убытки", - сказал Рачко.

О том, что "Согласие" и ЧСР в случае победы на муниципальных выборах планируют открыть в Риге муниципальные аптеки, где лекарства будут продаваться со значительно меньшей наценкой, заявил сегодня лидер "Согласия" Нил Ушаков, представляя программу партий на выборах.