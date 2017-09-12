На следующей неделе планируется начать производство на шоколадной фабрике Chocolette Confectionary в Елгаве, сообщила агентству LETA на состоявшейся сегодня ярмарке вакансий специалист предприятия по персоналу Анта Сергеева.

Предприятию на ярмарке не удалось найти двух охранников, но в основном штат фабрики уже укомплектован, и предусмотрено расширение, например, строительство склада, так что потребуются дополнительные сотрудники. Chocolette Confectionary намерено пересмотреть политику зарплат.

Официальное открытие фабрики планируется в октябре. Инвестиции в ее создание составят до конца года более 10 млн евро.

На фабрике будет производиться шоколад RED без сахара. Продавать его предусмотрено в Балтии, Европе, Великобритании, Скандинавии, Азии и США.