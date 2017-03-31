1 апреля 2017 года многие жители Латвии могут решить, что банки играют с ними злую шутку: при попытке совершить платеж придется вводить не только пароли и коды, но и еще какие-то цифры и буквы. На самом деле, это не шутка — это новые правила пользования интернет-банками. Изучите их сами и расскажите родным и друзьям, чтобы избежать неприятного сюрприза в День дурака.

Что произойдет 1 апреля?

Начиная с 1 апреля при совершении платежей через интернет латвийские банки потребуют от вас дополнительных доказательств того, что вы — это вы. Доказать это можно при помощи кода, полученного через SMS или сгенерированного с помощью специального мобильного приложения или калькулятора кодов. Поэтому до 1 апреля нужно выяснить, чего именно захочет от вас банк, и принять меры (сообщить номер мобильного телефона, скачать нужное приложение или заказать калькулятор кодов (это платно)). Многие банки предлагают выбор.

Это случится во всех банках?

Нет, одни банки предложат "переходный период" на несколько месяцев, другие — различные послабления. В частности, в некоторых банках без ввода дополнительных кодов можно будет:

Совершать платежи в пределах определенных лимитов (лимиты в разных банках различаются);

Совершать платежи без лимитов на счета из собственного "белого списка";

Совершать платежи без лимитов на другие свои счета в пределах одного банка.

В каждом банке могут быть все эти послабления, некоторые из них или, разумеется, ни одного — это зависит от их доброй воли и желания сделать приятное клиентам.

Коснется ли это операций в банкоматах или оплаты карточками в магазинах?

Нет, новые правила касаются только "виртуальной" работы через интернет — на компьютере, планшете или мобильном телефоне.

Я пользуюсь калькулятором кодов. Как это меня касается?

В большинстве банков вам ответят: нет, продолжайте пользоваться своим калькулятором и ни о чем не думайте! Но некоторые банки требуют от клиентов с 1 апреля пользоваться новыми калькуляторами. Зайдите на сайт своего банка и уточните!

Для получения SMS банк должен знать мой номер телефона. Как я могу ему его сообщить?

До 31 марта включительно — через интернет-банк, пройдя в настройки своей учетной записи. Можно прийти лично в филиал банка. С 1 апреля это можно будет сделать только в филиале. Сменить уже подтвержденный номер телефона тоже можно будет только лично.

Что я увижу в SMS-сообщении?

Пятизначный код и некоторые данные платежа. Подсказка: будет разумно не просить дочь "продиктовать папе циферки на телефоне", если в назначении платежа жене вы указали "На подарок дочери".

Сколько будут стоить эти новые меры?

Получение SMS-сообщения в Латвии — бесплатно. За границей — зависит от тарифов и условий мобильных операторов. Банки не берут плату ни за отправку SMS, ни за пользование мобильными приложениями. Мобильное приложение надо один раз скачать и поставить на смартфон или планшет. Приложение работает без выхода в интернет (но это лучше уточнить в банке!), а значит платить за это не надо. Технически приложение мало отличается от калькулятора кодов. Просто первое — бесплатное и виртуальное, а второй стоит денег и имеет физическую форму.

Для пользования новой системой нужен смартфон или достаточно телефона?

Если банк рассылает SMS-сообщения, то достаточно любого телефона. Если вы хотите пользоваться мобильным приложением, нужно устройство под соответствующей операционной системой — Google или iOS. А вот Windows Phone никто, насколько нам известно, не поддерживает.

Что за лишние проблемы? Зачем банки вводят это?

Банки подчиняются новым правилам Комиссии финансовых рынков и капитала, а она, в свою очередь — европейским нормам и регулам. Коротко говоря, от банков потребовали сделать так, чтобы хотя бы один элемент аутентификации пользователей в интернете был уникальным, нигде не напечатанным и не повторяющимся. Чтобы его нельзя было подсмотреть, украсть, скопировать или выпытать.

От чего, конкретно, защищают эти новые коды?

От многого. До сих пор если вор хотел добраться до ваших денег, ему достаточно было знать логин, пароль и иметь доступ к карте кодов. Украсть ваш кошелек (многие трогательно заботятся о ворах и пишут пароль прямо на карте кодов). Или "подселить" к вам на машину вирус, который бы скопировал это все прямо в тот момент, когда вы беспечно пользовались бы интернет-банком.

Теперь же ему надо еще и иметь доступ к вашему телефону, причем именно в тот момент, когда он захочет зайти и что-то куда-то перевести. Теперь украсть деньги даже у самого беспечного, наивного или неопытного пользователя будет намного, намного сложнее. Это хорошо.

А если вор украдет мой смартфон?

Само мобильное приложение для генерации уникального кода тоже защищено — PIN-кодами и/или паролями. Да, придется выучить новые коды-пароли. Но только не записывайте их нигде в открытом виде! Да и смартфон тоже неплохо защитить PIN-кодом, паролем или отпечатком пальца.

Я только получаю платежи — меня это касается? А для захода на, например, Latvija.lv эти коды-пароли нужны?

Новые правила касаются только исходящих платежей через интернет (и некоторых других услуг банков). Если вы получаете деньги или же пытаетесь зайти на сайт типа Latvija.lv с помощью логина и пароля от интернет-банка — никаких дополнительных кодов вводить будет не надо. А вот если будете платить на том же Latvija.lv, то код, возможно, потребуется — в зависимости от правил банка и размера суммы.

И что мне теперь делать?

Пройдите на домашнюю страницу своего банка и изучите предложенную информацию и возможности — удивительно, но от банка к банку они отличаются сильно, подчас даже кардинально.