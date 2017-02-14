Депутаты Рижской думы во вторник после длительной дискуссии одобрили учреждение совместного предприятия на основе частно-публичного партнерства для утилизации бытовых отходов в столице в течение 20 лет.

Как ранее сообщила руководитель думского управления окружающей среды Эвия Пиньке, сейчас в столице работают четыре фирмы по вывозу мусора. Так как директивы ЕС изменились, самоуправление должно провести закупку или заключить договор частно-публичного партнерства.

По поручению департамента ООО Konsorts и ООО Geo Consultants провели исследование, как организован вывоз мусора в Риге, и пришли к выводу, что лучший выбор для города - частно-публичное партнерство в форме концессии. 10% долей в предприятии будет принадлежать самоуправлению, а 90% - частному партнеру. Цель новой системы - увеличить объемы переработки отходов, уменьшить объемы биоразлагаемых отходов.

Сейчас в столице используется 35 000 контейнеров, которые принадлежат предприятиям, имеется 500 пунктов сортировки отходов, а также три площадки для сортировки. По словам Пиньке, для Риги с ее численностью населения этого недостаточно.

Планируется, что в результате реформы появится 2500 пунктов сортировки отходов и 12 площадок. Самоуправление зарезервировало для этого 30 земельных участков. Также в ходе проекта будут заменены контейнеры, а в Вецриге установлены подземные контейнеры, сменится автопарк мусоровозов.

Депутаты оппозиции во время обсуждения этого вопроса указали, что при создании монополии невозможно прогнозировать рост тарифов на услуги.

Председатель комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Вячеслав Степаненко отметил, что депутаты слишком боятся слова "монополия", и он не видит ничего плохого в том, что ко всем жителям Риги будут применяться одинаковые тарифы и всем будут оказываться одинаковые услуги. Он также подчеркнул, что договор публично-частного партнерства предусматривает, что предприятие сможет повышать тарифы только на по решению Рижской думы.