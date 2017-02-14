Кредиторы разорившегося российского банка напоминают, что в июле 2014 года уже подавали подобное заявление, но не получили ответа и каких-либо данных о проводимых проверках.

Совет кредиторов ЗАО "БПФ" просит провести проверку АО Norvik Banka и предоставить копии документов по финансовым операциям, связанным с БПФ, уличенным российским Центробанком в проведении сомнительных сделок. Несмотря на ряд обращений, ранее отправленных российскими обманутыми кредиторам в Комиссию рынка финансов и капитала, а также в Банк Латвии и в сам Norvik Banka, ответов по существу они не получили.

Совет кредиторов ЗАО "БПФ" утверждает, что Центральный Банк России, отзывая лицензию на осуществление банковских операций у АБ "Банк Проектного Финансирования" 13 декабря 2013 года, особо подчеркивал, что БПФ был вовлечен в проведение сомнительных операций. При этом АО Norvik Ваnkа неоднократно являлся партнером БПФ по совершаемым им сделкам — возможно, и по сомнительным, за которые БПФ был лишен лицензии. Сегодня Совету кредиторов разорившегося российского банка известно, что всего на 2013 год БПФ провел через счета Norvik Banka сумму, эквивалентную примерно 16 с половиной миллиардам рублей. Также в 2013 году зафиксированы обратные финансовые перемещения в особо крупном размере со счета в АО Norvik Banka в размере около полутора миллиардов рублей.

Совет кредиторов БПФ считает, что есть объективные основания для проверки данных операций Norvik Banka. Перевод средств в особо крупном размере из БПФ в Norvik происходит непосредственно перед отзывом лицензии у БПФ, а уже на следующий банковский день — поступило сообщение об увеличении основного капитала Norvik Banka более, чем на 28,63 миллионов евро с оговоркой, что это неполная сумма сделки по приобретению акций Norvik Banka Григорием Гусельниковым.

Также с проблемным банком БПФ эти сделки связывают данные, что ООО "МОНОЛИТ" и ООО "ОРИОН", за которые из Norvik Banka, по информации Pietiek.com, было выведено 2,619,148.43 евро и 14,936,280.56 евро соответственно, имели счета в БПФ. То есть, доли в российских ООО достаются Norvik Banka в залог через заём кипрским компаниям, принадлежащим неизвестным лицам.

Дальнейшая судьба этих денег на сегодня не выяснена, так же, как не подтверждена связь этих операций с махинациями в российском банке БПФ, обманувшем своих вкладчиков.

Ответ Norvik Banka оказался краток: "К сожалению, на Ваши вопросы по существу ответить не сможем", отмечает издание