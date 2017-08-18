Наложен арест на принадлежащие крупнейшему собственнику Bank M2M Europe Андрею Вдовину акции банка, свидетельствует распоряжение судебного исполнителя, имеющееся в распоряжении агентства LЕТА. При этом Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подтверждает, что Вдовин больше не является акционером банка.

Арест наложен на основании решения Высокого суда Англии от 11 июля о взыскании 7,658 млн евро в пользу Александра Митрошенкова. Судебный исполнитель запрашивает у банка информацию о количестве принадлежащих Вдовину акций и их видах, накладывая запрет на их отчуждение и перерегистрацию.

Митрошенков является президентом российской "Трансконтинентальной МедиаКомпании", вице-президентом Академии Российского телевидения, вице-президентом Совета Ассоциации коммуникационных агентств России.

В КРФК агентству ЛЕТА подтвердили, что Вдовин больше не является владельцем акций "Bank M2M Europe". "Сейчас идет процесс рассмотрения нового состава акционеров банка, в котором участвуют КРФК и Европейский центральный банк", - сообщили в комиссии.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) и Европейский центральный банк рассматривают сейчас запланированные изменения в составе акционеров Bank M2M Europe. Это подтвердили агентству ЛЕТА представитель банка Инна Берзиня и руководитель отдела по общественным связям КРФК Лайма Ауза.

Также сообщалось, что в российский суд подан иск о признании Вдовина банкротом. Иск основан на том, что Вдовин не выплатил "Финпромбанку" кредит в размере 11 млн долларов США. Сам он этого долга не признает.

Вдовин купил латвийский Bank M2M Europe в мае 2013 года, став его единственным владельцем, но затем уменьшил свое участие. В конце марта этого года ему принадлежало 56,09% акций банка.

По данным Firmas.lv, 6 июля этого года Вдовин ушел с должности председателя совета Bank M2M Europe.

Bank M2M Europe основан в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. По размеру активов он занимает в Латвии 19-е место.