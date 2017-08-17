В Латвии, как и в Великобритании, в июле по сравнению с тем же месяцем годом ранее уровень инфляции составил 2,6%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС, сообщает европейское статистическое бюро Eurostat.

Еще выше инфляция была в июле в Литве (+4,1%) и в Эстонии (+3,9%).

В целом инфляция в июле зарегистрирована в 26 странах ЕС, а в Ирландии и на Кипре была дефляция - соответственно, 0,2% и 0,1%.

Меньше всего за год потребительские цены выросли в Болгарии и Финляндии (+0,6%), во Франции годовая инфляция составила 0,8%, в Румынии и Греции 0,9%.

В ЕС в целом годовая инфляция в июле была в размере 1,5%, в еврозоне 1,3%.

По сравнению с июнем потребительские цены в ЕС в июле уменьшились на 0,3%, в еврозоне на 0,5%.

В Латвии, как и в Бельгии, за месяц потребительские цены уменьшились на 0,8%. Крупнейшая месячная дефляция была в Люксембурге (-0,9%), в Греции и Испании (-1,2%), в Италии (-1,9%).

В Литве и в Польше цены по сравнению с июнем уменьшились на 0,2%, в Эстонии и Нидерландах была инфляция в размере 0,8%.

В июле потребительские цены уменьшились в 14 странах ЕС, в 12 зарегистрирована инфляция, на Кипре и Румынии цены остались неизменными. Крупнейший прирост по сравнению с июнем был в Дании - на 1%.