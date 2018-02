"Pēc vairāku gadu pārtraukuma parakstīto prēmiju apjoms audzis straujāk par klientiem izmaksāto atlīdzību apjomu. Liela loma šajā pagrieziena punktā bijusi OCTA un dzīvības apdrošināšanas veidiem – palielinājās OCTA polišu cenas, un nodokļu reformas noteiktās likumdošanas izmaiņas sekmēja interesi par dzīvības apdrošināšanas līgumiem gada izskaņā," vērtē Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Dzīvības apdrošināšana aizņem lielāko apdrošināšanas tirgus segmentu jeb 24,6%, un parakstīto prēmiju apjoms šajā apdrošināšanas veidā pērn auga par 18,2%, sasniedzot 115,3 miljonus eiro.

"Neskatoties uz to, ka vēl joprojām ievērojami atpaliekam no Rietumvalstīm, kur dzīvības apdrošināšanas īpatsvars ir 50-70% no tirgus, redzam pozitīvas tendences. Cilvēki kļūst zinošāki un saprot, ka uzkrājumus veidot var arī, sākot ar mazām iemaksām. Tas sevišķi novērojams, pērkot dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu bērna nākotnei, " stāsta Abāšins.

Pērn lielākā izaugsme bija vērojama OCTA (42,9%) un īpašuma (19,8%) apdrošināšanas veidos. OCTA parakstīto prēmiju apjoms sasniedza 81,2 miljonus eiro, un tas skaidrojams ar cenu kāpumu pagājušajā gadā. Īpašuma apdrošināšanā prēmijās pērn tika parakstīti 64,8 miljoni eiro.

Pēc izmaksāto atlīdzību apjoma 2017. gadā lielākie apdrošināšanas veidi bija dzīvības apdrošināšana (69,6 miljoni eiro), veselības apdrošināšana (58,7 miljoni eiro) un KASKO apdrošināšana (55,9 miljoni eiro).

Abāšins skaidro, ka veselības apdrošināšanas atlīdzību kāpumu pērn ietekmēja neskaidrā veselības aprūpes politika, tostarp ieilgušais mediķu streiks. Tas palielināja maksas pakalpojumu skaitu, vienlaikus apliecinot apdrošinātāju būtisko lomu kopējā veselības aprūpes budžeta veidošanā.

Savukārt KASKO segmentu būtiski skāra ievērojamais auto zādzību skaits. Pērn par auto zādzībām izmaksāto atlīdzību skaits bija gandrīz dubultojies, salīdzinot ar 2016. gadu.

Pērn arī ievērojami audzis vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atlīdzību apjoms – gandrīz par 30%, sasniedzot 3,4 miljonus eiro. Tas tāpēc, ka daudzos eksporta tirgos, kur Latvijas uzņēmumi realizē savu produkciju un pakalpojumus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir teju nerakstīts veiksmīgas sadarbības priekšnoteikums. Vienlaikus izpratne par atbildību, nodarot kaitējumu trešajai pusei jeb kādam citam, aug arī Latvijas sabiedrībā – cilvēki arvien vairāk apzinās savas tiesības saņemt kompensāciju par viņiem radītajiem zaudējumiem.

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas aprēķini balstās sākotnējos SKDS apkopotajos datos par Latvijā strādājošo riska apdrošinātāju un dzīvības apdrošinātāju darbības rezultātiem Latvijā 2017. gadā. OCTA veidā izmantoti Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja dati.