13. februāris

FinCEN paziņo, ka "ABLV Bank" rada bažas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un rosina atbilstoši pret terorismu vērstā Patriotu likuma jeb "Patriot Act" 311. sadaļai noteikt sankcijas pret banku – liegt "ABLV Bank" vai tās vārdā atvērt vai uzturēt korespondentkontus ASV.

"ABLV Bank" pašai nav tiešo ASV korespondentkontu kopš 2016. gada. Banka piekļūst ASV finanšu sistēmai caur citām ārvalstu finanšu institūcijām, kurām ir tiešie ASV korespondentkonti.

FinCEN ziņojumā raksta, ka "ABLV Bank" rada bažas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darījumiem, Ziemeļkorejai noteikto sankciju pārkāpumiem un ar Krieviju un Ukrainu saistītu korupciju, minēta arī kukuļdošana Latvijas amatpersonām, lai pret banku netiktu vērstas sankcijas. Pati banka norāda, ka tā nekad nav devusi kukuļus un ka FinCEN ziņojumā izmantota nepatiesa informācija un nav ņemts vērā bankas pēdējos gados paveiktais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Banka sola pielikt visas pūles, lai atspēkotu FinCEN pārmetumus.

Kaut arī FinCEN ziņojums ir priekšlikums, sankcijas vēl nav stājušās spēkā un bankai dotas 60 dienas paust savu viedokli par dokumentu, "ABLV Bank" piedzīvo problēmas – partneri ierobežo sadarbību ar banku, kā rezultātā "ABLV Bank" ir grūtības veikt norēķinus ASV dolāros un piekļūt likvīdajiem aktīviem, bet vienlaikus bankas klienti pastiprināti izņem līdzekļus no bankas.

16. februāris

"ABLV Bank" meklē palīdzību Latvijas Bankā. Nav pieejama precīza informācija par to, kāda veida lūgumu centrālajai bankai tobrīd izsaka "ABLV Bank". Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners vien norādījis, ka no "ABLV Bank" puses esot bijuši kontakti "par ļoti savdabīgu darījumu", ko centrālā banka noraidījusi.

18. februāris

Finanšu ministrijā notiek Finanšu vadības padomes tikšanās. Pēc tās finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) žurnālistiem atzīst, ka ASV sperto strikto soļu dēļ daļa no finanšu tirgus dalībniekiem ir piesardzīgi sadarbībā ar "ABLV Bank" un turpmākais būs atkarīgs no bankas spējas sadarboties un pārliecināt ASV kolēģus, klientus, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un Eiropas Centrālo banku (ECB) kā "ABLV Bank" tiešo uzraugu. Ministre atklāj, ka jau no 15. marta situāciju "ABLV Bank" novēro trīs ECB deleģēti FKTK pārstāvji.

Finanšu ministre arī skaidro, ka "ABLV Bank" situācija izraisījusi Latvijas finanšu sektora reputācijas krīzi starptautiskā mērogā un notikušais ir signāls arī pārējām bankām. Politiķe pauž apņēmību atjaunot iedragāto Latvijas finanšu sektora reputāciju un vienlaikus atzīmē, ka jau divus gadus Latvijā ir nopietni strādāts, lai uzlabotu spēju gan ieraudzīt, gan novērst naudas atmazgāšanas riskus.

Latvijas Bankas padomes loceklis Kušners informē, ka Latvijas Banka veikusi darbības, lai nodrošinātu "ABLV Bank" ar finanšu līdzekļiem monetārās politikas operāciju ietvaros, kā arī centrālā banka izskata iespēju piešķirt ārkārtas likviditātes palīdzību.

Ministre un FKTK priekšsēdētāja vietniece Gunta Razāne mierina, ka finanšu sistēma Latvijā ir stabila, bankām kopumā nav likviditātes problēmu un noguldītāji var justies droši.

Mediju pārstāvji svētdien vēl nenovērtē, cik nopietni apgrūtināta "ABLV Bank" finanšu darbība, un preses konferencē cenšas izzināt citu jautājumu – kas notiek ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču, kurš tobrīd ir aizturēts, bet tiesībsargājošās iestādes vēl nekādu informāciju par notikušā iemesliem nav sniegušas.

18. februāris – 19. februāris

"ABLV Bank" uzraugs ECB secina, ka komercbankas finanšu stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un nepieciešams iejaukties, lai stabilizētu bankas naudas plūsmu un novērstu līdzekļu trūkumu. ECB uzdod FKTK noteikt "ABLV Bank" maksājumu ierobežojumus, un FKTK padome nolemj no 19. februāra "ABLV Bank" uz laiku liegt veikt debeta operācijas jeb izejošos maksājumus klientu kontos.

"ABLV Bank" informē, ka tā nolēmusi ieķīlāt daļu no tās rīcībā esošajiem vērtspapīriem, pretī lūdzot Latvijas Bankai piešķirt aizdevumu līdz 480 miljoniem eiro. Banka skaidro, ka tā neprasa no valsts nevienu centu, bet lūdz centrālo banku nopirkt "ABLV Bank" rīcībā esošos augstas kvalitātes vērtspapīrus vai izsniegt aizdevumu pret vērtspapīru ķīlu. "ABLV Bank" rīcībā ir vērtspapīri gandrīz 1,57 miljardu eiro apmērā.

19. februāris

Latvijas Banka piešķir "ABLV Bank" aizdevumu 97,5 miljonu eiro apmērā pret vērtspapīru ķīlu.

"ABLV Bank" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis atklāj, ka kopš FinCEN paziņojuma no bankas izņemti 600 miljoni eiro. Viņš atzīst, ka bankas likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītāji ir stipri virs uzrauga noteiktā līmeņa, bet ir grūtības piekļūt pašu līdzekļiem. Pirms ECB lēmuma "ABLV Bank" bez kavējumiem izpildījusi visus maksājumus, izņemot maksājumus ASV dolāros.

Lai panāktu maksājumu ierobežojumu atcelšanu, "ABLV Bank" gatavo stabilizācijas plānu, ar ko iepazīstināt ECB.

Bernis preses konferencē arī paziņo, ka banka lūgs tiesībsargājošās iestādes pārbaudīt iespējamu bankas nomelnošanu.

21. februāris

Latvijas Bankai jālemj par papildu ārkārtas aizdevumu "ABLV Bank" atbilstoši komercbankas iepriekš paustajam līgumam piešķirt aizdevumu līdz 480 miljoniem eiro, ieķīlājot daļu no bankas rīcībā esošajiem vērtspapīriem.

Darbu "ABLV Bank" valdē atstāj atbilstības direktors Aleksandrs Pāže, kurš ilgstoši bankā bijis atbildīgs par naudas atmazgāšanas novēršanu.

22. februāris

"ABLV Bank" akcionārs un vadītājs Bernis pauž pārliecību, ka banka ir gatava maksājumu ierobežojumu atcelšanai. Izdevies pārdot būtisku daļu no vērtspapīru portfeļa, izveidojot brīvas naudas rezerves, un saņemti vairāk nekā 1000 pieteikumi par depozītu noguldīšanu 420 miljonu eiro apmērā. Pēcāk banka par šiem 420 miljoniem eiro skaidro, ka klienti piekrituši īstermiņa naudu pārvērst depozītos uz garāku termiņu – 6-12 mēnešiem.

Banka arī pauž apņemšanos mainīt biznesa modeli – būtiski samazināt norēķinu pakalpojumus, kas ir augsta riska bizness, un fokusēties uz aktīvu pārvaldīšanu.

23. februāris

Latvijas Banka informē par papildu aizdevuma izsniegšanu "ABLV Bank" - papildu sākotnēji izsniegtajiem 97,5 miljoniem eiro centrālā banka aizdod vēl 199,7 miljonus eiro. Tādējādi kopumā pret drošu vērtspapīru ķīlu Latvijas Banka aizdevusi "ABLV Bank" 297,2 miljonus eiro. Kopējais centrālās bankas atbalsts "ABLV Bank" ir 310 miljoni eiro, jo iepriekš par 13 miljoniem eiro tika nopirkti valsts vērtspapīri likviditātes nodrošināšanai.

23. februāris - 24. februāris

ECB 23. februārī konstatē, ka "ABLV Bank" kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga. "Sakarā ar tās likviditātes situācijas būtisku pasliktināšanos banka, iespējams, nav spējīga samaksāt savus parādus paredzētajā termiņā," secina ECB. Vienotā noregulējuma valde atzinusi, ka noregulējums nav nepieciešams, jo tas nav sabiedrības interesēs, tāpēc saskaņā ar Latvijas likumiem tiks veikta "ABLV Bank" likvidācija, liecina ECB sniegtā informācija.

Tā kā ECB nav devusi instrukciju atcelt 18. februārī noteiktos maksājumu ierobežojumus, FKTK 23. februārī pieņem un naktī uz 24. februāri paziņo par lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos "ABLV Bank", lai varētu sākt garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu bankas klientiem. FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš skaidro, ka šādu lietu kārtību paredz Eiropas Banku savienības Vienotais Uzraudzības mehānisms un ka bankai neizdevās noteiktajā termiņā izpildīt ECB dotos uzdevumus, lai tiktu atcelti maksājumu ierobežojumi.

"ABLV Bank" atzīst, ka uzraugu lēmums pēc būtības nozīmē, ka tuvākajā laikā var tikt sākts bankas likvidācijas process.

"ABLV Bank" pauž pārliecību, ka tā izpildīja visas regulatora prasības, lai atjaunotu darbību, - banka likviditātes stiprināšanai akumulējusi vairāk nekā 1,36 miljonus eiro, nodrošinot 86% no visiem pieprasījuma depozītiem. "Tas bija pilnīgi pietiekami, lai banka atsāktu maksājumu veikšanu un izpildītu klientu pieprasījumus, taču politisku apsvērumu dēļ bankai netika dota tāda iespēja," teikts "ABLV Bank" paziņojumā. Vēlāk banka atklāj, ka 23. februārī likviditāti nodrošināja 694 miljoni eiro bankas kontā Latvijas Bankā, 409 miljoni eiro - nepabeigtie darījumi par vērtspapīru norēķiniem, 229 miljoni eiro - pārdošanai vai ieķīlāšanai papildus pieejamie augstas likviditātes vērtspapīri, kā arī 12 miljoni eiro skaidrā nauda kasē un vēl 29 miljoni eiro – citi pieejamie nostro konti.

Bankas un uzraugu sarunas ir konfidenciālas, tāpēc publiski nav zināms, kāpēc "ABLV Bank" neizdevās pārliecināt ECB par sekmīgu darbības atjaunošanu un kāda bija FKTK nostāja par iespēju atcelt "ABLV Bank" noteiktos maksājumu ierobežojumus.

24. februāris

FKTK sola iespējami ātri nodrošināt garantēto noguldījumu izmaksu "ABLV Bank" klientiem.

Savukārt par bankas turpmāko likteni ir neskaidrības. FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš norāda, ka bankas licence vēl ir spēkā, komisijas rīcībā nav lēmuma par bankas likvidāciju, taču tālākais bankas liktenis atkarīgs no tās tiešā uzrauga ECB. "Situācija ir sarežģīta. Lai varētu veikt atpakaļejošas darbības un vērst situāciju citā virzienā, tur ir jābūt ļoti nopietnam pamatam, un tas šajā gadījumā ir ļoti lielā mērā atkarīgs no pašas bankas un no ECB kā no ABLV tiešā uzrauga," sestdien preses konferencē skaidro Putniņš. Viņš paslavē "ABLV Bank" vadību, kura, neskatoties uz visām grūtībām, krīzes laikā strādājusi ar ļoti lielu atdevi, nodrošinot kārtību bankā un atvieglojot uzrauga darbu.

Banku uzraugs arī uzsver, ka kopumā Latvijas bankās valda pietiekami liela stabilitāte un kopējais noguldījumu apmērs piedzīvo nelielas svārstības, bet lielu izmaiņu nav. "Ceru, ka šis gadījums neatstās pārāk dziļas pēdas uz citām bankām," saka banku uzraugs.

26. februāris

Finanšu ministre medijiem atzīst, ka ap "ABLV Bank" nākotni izveidojies juridisks kalambūrs.

Dažas stundas vēlāk kalambūrs tiek atrisināts ar "ABLV Bank" paziņojumu, ka bankas akcionāri pieņēmuši lēmumu par kredītiestādes pašlikvidāciju. Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu klientu un kreditoru interešu aizstāvību. "Ņemot vērā līdz šim Latvijā notikušos maksātnespēju un likvidācijas procesus, uzskatām, ka tas ir pareizākais lēmums, kādu bija iespējams pieņemt pēc Eiropas Centrālās bankas paziņojuma par likvidācijas procesa sākšanu. Bankas finanšu stāvoklis ir teicams, tāpēc mums jārūpējas par katru klientu un viņa tiesību aizsargāšanu," pamato "ABLV Bank" valdes priekšsēdētājs Bernis. "Lēmums ir ļoti smags, bet šajos apstākļos visatbilstošākais," secina Bernis.

27. februāris

"ABLV Bank" īpašnieki medijus informē, ka bankas likvidatora amatam tiek virzīts zvērināts advokāts Elvijs Vēbers, kā arī nekustamo īpašumu eksperts Andris Kovaļčuks un korporatīvo finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs. Likvidatoriem uzdots arī atspēkot "FinCEN" paustos pārmetumus bankai, lai ļautu bankas akcionāriem, klientiem un Latvijai kopumā atgūt reputāciju pasaules finanšu tirgū.

Bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Bernis secina, ka pusotras nedēļas laikā izdzēsts 25 gadu darbs un trešā lielākā banka valstī. Viņš skaidro, ka ABLV bija liela grupa ar desmitiem uzņēmumu un to attīstības plāniem. Tagad apturēta darījumu un atpūtas kvartāla "New Hanza" un Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja būvniecība, apdraudēti citi projekti.

2. marts

"ABLV Bank" atmaksā Latvijas Bankas aizdevumu 297,2 miljonu eiro apmērā kopā ar procentu maksājumiem.

3. marts

Sākas garantēto noguldījumu izmaksa "ABLV Bank" klientiem. Tam nepieciešamos 480 miljonus eiro nodrošinājusi "ABLV Bank".

Turpmākais

Pirmdien, 5. martā, "ABLV Bank" jāiesniedz FKTK bankas pašlikvidācijas projekts. Banku uzraugs ne ilgāk kā 30 dienu laikā izskatīs saņemto informāciju un izvērtēs "ABLV Bank" spēju izpildīt saistības pret kreditoriem. Ja FKTK bankas pašlikvidācijas projektu akceptēs, tad FKTK iesniegs ECB lēmuma projektu par kredītiestādei izsniegtās licences anulēšanu.

Savukārt "ABLV Bank", kas šonedēļ publicētās "CV-Online Latvia" aptaujas "TOP darba devējs 2017" datos ieņem topa otro vietu, sāks darbinieku atlaišanu, un nākamnedēļ darbu varētu zaudēs apmēram 300 cilvēki. Kopumā grupā ir 970 darba vietas.

"ABLV Bank" vēl līdz aprīļa vidum ir iespēja sniegt savu komentāru par FinCEN ziņojumā paustajiem pārmetumiem.

Šonedēļ FinCEN publicējis arī vairākus ar "ABLV Bank" lietu saistītus dokumentus, tostarp arī "Pierādījumu memorandu", taču apmēram puse no šī dokumenta ir aizkrāsota konfidencialitātes dēļ un plašākai publikai nav izlasāma. Piemēram, aizkrāsots teksts, kurā skaidrots risks, kādu bankai rada klienti – čaulas kompānijas, kā arī teksts, kurā izklāstīts, kā "ABLV Bank" izmantota naudas atmazgāšanai.

"Pierādījumu memorandā" vērtēts, ka "ABLV Bank" tiek izmantota nelikumīgām finanšu shēmām, kas rada ASV nacionālās drošības draudus, tāpēc "ABLV Bank" ir jāliedz ASV finanšu sistēmas izmantošana.

Lasāms, ko "ABLV Bank" darījusi un plānojusi darīt naudas atmazgāšanas novēršanas un atbilstības jomā, lai izpildītu Latvijas uzrauga, ASV finanšu institūciju un ASV valdības un banku regulatora prasības.

"Pierādījumu memorandā" arī raksturots Latvijas banku uzrauga darbs un atzīmēts, ka pēc FKTK vadītāja maiņas 2016. gadā uzrauga īstenotā politika naudas atmazgāšanas novēršanai kļuvusi stingrāka, pastiprinātas prasības bankām ievērot atbilstības regulējumu. Pēc Putniņa apstiprināšanas FKTK priekšsēdētāja amatā komisija reformējusi naudas atmazgāšanas novēršanas regulējumu, un banku uzraugs aktīvi sācis vērsties pret pārkāpumiem šajā jomā.