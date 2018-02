Šonedēļ "airBaltic" demonstrēs vienu no savām "Bombardier CS300" lidmašīnām lielākajā Āzijas aviācijas izstādē – Singapūras aviošovā.

Līdz šim "airBaltic" ar "Bombardier CS300" lidmašīnām ir pārvadājusi vairāk nekā 760 000 pasažieru, un katrs ceturtais "airBaltic" pasažieris lidojot ar "CS300" lidmašīnu.

Līdz 2019. gada beigām "airBaltic" plāno saņemt visas 20 pasūtītās "Bombardier CS300" lidmašīnas. Kad "airBaltic" floti veidos tikai "Bombardier" lidaparāti, flotes vidējais vecums būs divi gadi, līdz ar to tā būs viena no jaunākajām flotēm Eiropā.

Jaunajā "Bombardier CS300" lidmašīnā kopumā ir 145 sēdvietas, platāki sēdekļi, lielāki logi, vairāk vietas rokas bagāžai, pilnveidotas labierīcības. Jaunā lidmašīna ir arī ievērojami klusāka – tās trokšņu līmenis ir līdz pat četrām reizēm mazāks.

"airBaltic" nodrošina lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 60 galamērķiem. No ikviena no šiem galamērķiem "airBaltic" piedāvā ērtus savienojumus caur Rīgu uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Papildu tam "airBaltic" piedāvā arī tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.

Lidsabiedrība dibināta 1995. gadā. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar 80,05% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA "Aircraft Leasing 1" pieder aptuveni 20%. "airBaltic" flotē ir 31 lidmašīna: 8 "Bombardier CS300", 11 "Boeing 737" un 12 "Bombardier Q400 NextGen".