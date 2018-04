Krievijas prezidenta Vladimira Putinam meitām Latvijas bankās kontu nav, portālu "Delfi" informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).





FKTK Atbilstības kontroles departaments ir veicis pārbaudi, kuras laikā iegūtā informācija liecina, ka Latvijas banku klientu vidū šādu personu nav.



Iepriekš ASV žurnāls "Mother Jones" vēstīja, ka Krievijas prezidenta Putinam meitām Latvijā esot slepeni banku konti. Plašāka informācija par tiem publikācijā gan netika sniegta.

Žurnāls informāciju sniedza, publicējot fragmentus no Maikla Isikofa un Deivida Korna sarakstītās grāmatas "Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump". Šajā grāmatā rakstīts par Krievijas iejaukšanos Amerikas Savienoto Valstu 2016. gada prezidenta vēlēšanu procesā.