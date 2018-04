Pašlaik Latvijā lielākais spēlētājs nerezidentu apkalpošanas biznesā AS "Rietumu banka" ļoti būtiski samazinās ārzemju klientu skaitu - līdz maija beigām nolemts pārtraukt sadarbību ar vairāk nekā 4000 pārāk augsta riska klientiem, kas lielākoties ir ārzonās reģistrēti uzņēmumi, teikts bankas 2017. gada finanšu pārskatā.

Martā nolemts pārklasificēt vairāk nekā 4000 bankas korporatīvo klientu no "augsta riska" kategorijas uz "aizliegta riska" kategoriju, kas vairs nedrīkst veikt darījumus, un divu mēnešu laikā plānots pārtraukt sadarbību ar šiem uzņēmumiem. Šie klienti veido aptuveni divas trešdaļas no visiem "Rietumu bankas" ārvalstu korporatīvajiem klientiem. Vairums no tiem reģistrēti ārpus Eiropas Savienības (ES) un OECD valstīm jeb ārzonas jurisdikcijās. Kopš 19. marta banka vairs nesāk darījumu attiecības ar jauniem klientiem, kas reģistrēti ārpus ES vai OECD.

Banka arī martā nolēma par savu pamata valūtu noteikt eiro un konvertēt eiro visus klientu kontu atlikumus, kas bija ASV dolāros.

Bankas vadība uzskata, ka pašlaik īstenotie pasākumi un nākotnē paredzētās izmaiņas biznesa modelī un stratēģijā ir pietiekamas, lai turpmāk nodrošinātu veiksmīgu bankas darbību. Jauno bankas darbības stratēģiju plānots sagatavot līdz jūnijam.

"Rietumu banka" gada pārskatā norāda, ka tā strādājusi ar peļņu visos šā gada pirmā ceturkšņa mēnešos. Banka veikusi vairākus stresa testus, lai izvērtētu dažādu nelabvēlīgu scenāriju potenciālo ietekmi uz bankas finanšu stāvokli, tās darbības rezultātiem un regulatora noteiktajiem rādītājiem. Nevienā no šiem scenārijiem bankas un koncerna likviditātes vai kapitāla pietiekamības rādītāji nenokritās zem regulatora noteiktā līmeņa.

Pērn, salīdzinot ar 2016. gadu, bankas piesaistītie noguldījumi ir samazinājušies par 14,7% līdz 2,34 miljardiem eiro. Noguldījumu apjoms samazinājies ekonomiskās lejupslīdes Krievijā dēļ un bankas jaunās klientu apkalpošanas politikas dēļ. Norēķinu konti veidoja 2,08 miljardus eiro jeb 88,8% no kopējā norēķinu kontu un noguldījumu apjoma.

Banka norāda, ka tā ievēro ļoti konservatīvu kreditēšanas politiku. Banka samazinājusi komerckredītu izsniegšanu NVS valstīs, kā arī samazināta kredītirska koncentrācija lielos kreditēšanas projektos.

Komerckredītu portfelis veido aptuveni 89% no kopējā bankas kredītu apjoma jeb 917 miljonus eiro. Lielākie komerckredītu tirgi ir Latvija, Krievija un Baltkrievija, bet lielākās komerckredītu portfelī pārstāvētās nozares ir nekustamo īpašumu apsaimniekošana, finanšu pakalpojumi un transporta pakalpojumi. Otrā lielākā kredītu kategorija ir maržinālie kredīti klientiem pret likvīdu vērtspapīru ķīlu, kas veido aptuveni 5,5% no kopējā kredītportfeļa. Paredzēts, ka turpmāk koncerns koncentrēsies uz kreditēšanas attīstīšanu pieminētajās jomās.

Ņemot vērā NVS valstu reģionam raksturīgos riskus, koncerns plāno pārcelt kredītportfeli uz Latviju un citiem reģioniem, piemēram, Baltijas valstīm un ES dalībvalstīm, piemēram, Īriju, Apvienoto Karalisti un citas.

"Rietumu banka" 2017. gadā strādāja ar 33,03 miljonu eiro peļņu. Bankas aktīvi pērn samazinājušies par 13,5% līdz 2,999 miljardiem eiro.

Pārmaiņu dēļ banka šogad par apmēram 15% samazinājusi darbinieku skaitu. Optimizācija skārusi darbiniekus no klientu apkalpošanas jomām. Aprīļa sākumā bankā strādā nedaudz mazāk kā 600 darbinieku. 2017. gada beigās bankā bija 765 darbinieki.

"Delfi" jau ziņoja, ka Latvijas banku uzraugs pērn piemēroja "Rietumu bankai" sodu 1,57 miljonu eiro apmērā par trūkumiem klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanai.

Savukārt Francijā banka ir apsūdzētais lietā par iespējamu iesaistīšanos, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un par iespējamu iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā. 2017. gada jūlijā Parīzes tiesa uzlika bankai pienākumu samaksāt sodu 80 miljonu eiro apmērā krimināllietas ietvaros un solidāri ar vairāk nekā 20 apsūdzētajiem samaksāt sodu 10,11 miljonu apmērā civillietas ietvaros. Banka iesniegusi apelācijas sūdzību, bet apelācijas izskatīšanas datums vēl nav noteikts. Banka prognozē, ka šīs lietas izskatīšanai varētu būt vēl nepieciešami divi, trīs gadi. Patlaban saistībā ar šo tiesvedību banka izveidojusi uzkrājumus 20 miljonu eiro apmērā.