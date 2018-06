Tā kā VID kompetencē ir nodokļu administrēšana, sadarbības pamatmērķis ir ēnu ekonomikas apkarošana gan privātajā, gan publiskajā ārstniecības sektorā. Memorands nosaka konkrētas sfēras, kurās ar godprātīgu nodokļu nomaksu ir vislielākās problēmas. Galvenais akcents likts uz zobārstniecības, plastiskās ķirurģijas, ginekoloģijas, masieru, fizioterapeitu un psihoterapeitu pakalpojumiem. Tāpat prioritāšu sarakstā ir frizieru un skaistumkopšanas prakses.

VID un VADDA jau iepriekšējās tikšanās reizēs, analizējot abām pusēm pieejamo informāciju, secināja, ka šajās jomās komersantu izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir īpaši uzkrītoša.

Sadarbības ietvaros VADDA ir apņēmusies sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, kā arī citu informāciju, kas varētu būt noderīga nodokļu administrēšanas procesā.

VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā uzsvēra, ka sadarbība ļaus dienestam krietni mērķtiecīgāk organizēt kontroles pasākumus, sagrupējot prioritātes un radot metožu plānu pārbaudēm.

Savukārt VADDA valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds skaidroja, ka memorands ir tikai pirmais solis ceļā uz sakārtotu veselības aprūpes nozari. Asociācija cer, ka tuvākajā laikā tiks parakstīts vēl viens, visaptverošāks memorands, kurā būs iesaistītas visas atbildīgās institūcijas. "Situācija ir kritiska. Nozarei trūkst naudas, taču nereti tās dalībnieki paši izvairās no nodokļu nomaksas. Kur lai valdība to ņem? Nesen veicām eksperimentu skaistumkopšanas nozarē, un mums nevienā no saloniem netika izsniegts čeks. Esam nonākuši līdz tam, ka čeka izsniegšana ir ekskluzīvs žests no pakalpojuma sniedzēja," notiekošo nozarē raksturoja Rēvalds.