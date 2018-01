2017. gadā Latvijā reģistrēti 10 210 jauni uzņēmumi, kas ir zemākais rādītājs kopš 2009. gada, liecina "Lursoft" apkopotā statistika.

Pērn reģistrēto jauno uzņēmumu skaits sarucis par 8,89%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Reģistrēto jauno uzņēmumu skaits samazinās jau vairākus gadus pēc kārtas.

Lai gan jaunu uzņēmumu skaits turpinājis sarukt, iepriecinošs ir apstāklis, ka uzņēmējdarbībā iesaistās aizvien lielāks skaits personu, kuras izlēmušas dibināt savu pirmo uzņēmumu, vērtē "Lursoft". Tas aprēķinājis, ka no visiem dalībniekiem, kuri 2017.gadā reģistrējuši jaunu uzņēmumu, 61,1% gadījumu personas vārds iepriekš nav bijis atrodams citu Latvijā reģistrētu uzņēmumu dalībnieku sarakstos. Gada laikā šādu personu skaits ir tikai audzis, jo vēl 2016.gadā dalībnieku, kuri reģistrējuši pirmo uzņēmumu, īpatsvars veidojis 55,79%.

Pagājušajā gadā 1534 jaunreģistrētiem uzņēmumiem vismaz viens no dalībniekiem bijis no ārvalstīm, kas veido 15,02% no kopējā uzņēmumu skaita. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ārvalstu dalībnieku īpatsvars starp jaunajiem uzņēmumiem saglabājies nemainīgs.

"Lursoft" apkopotā informācija liecina, ka 2017.gadā visbiežāk savu kapitālu Latvijā reģistrētajos uzņēmumos ieguldījušas personas no kaimiņvalstīm Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, arī Ukrainas un Itālijas.