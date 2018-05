Biedrība "Streetbasket" lūgusi valdību ar 140 000 eiro līdzfinansējumu atbalstīt starptautiskā ielu sporta un kultūras festivāla "Ghetto Games festivāls Ventspilī" rīkošanu, liecina biedrības vēstule Latvijas Nacionālajai sporta padomei.

Biedrībā skaidro, ka "Ghetto Games" ikgadējais kulminācijas notikums ir starptautiskais ielu sporta veidu un kultūras festivāls "Ghetto Games festivāls Ventspilī", kas norisinās jau kopš 2012.gada. Katru gadu pasākums pulcē 1200 šo jomu profesionāļu, sacenšoties 15 disciplīnās, kā arī 10 000 sekotāju no Latvijas un citām pasaules valstīm.

Šī gada festivālā biedrība sadarbosies ar Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Riteņbraukšanas federāciju, Latvijas Basketbola savienību un Latvijas Sērfošanas un SUP federāciju, lai nākamajos gados popularizētu BMX frīstaila, SUP un 3x3 basketbola disciplīnas kā Olimpiādes jaunpienākušos sporta veidus un gatavotu jaunos sportistus potenciālajam startam Tokijas un Parīzes Olimpiskajās spēlēm.

Šogad festivāla galvenais notikums būs Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) 3x3 Pasaules tūres kvalifikācijas posms "Ghetto Basket Ventspils Challenger", kas pulcēs 16 spēcīgas basketbola komandas. Šajā sezonā FIBA 3x3 Pasaules tūres kvalifikācijas tiks organizētas Korejā, Ķīnā, Malaizijā, Krievijā, Austrālijā, Nīderlandē, Kiprā, Lietuvā, Horvātijā, Rumānijā, Itālijā, Slovēnijā, Vācijā un Latvijā.

Biedrībā norāda, ka jau kopš pirmā festivāla gada tā norisi atbalsta Ventspils pilsētas pašvaldība un Olimpiskais centrs "Ventspils". Tāpat festivāla īstenošanai papildu piesaistīts finansējums no komercsponsoriem. 2018.gadā festivālam nepieciešamais budžets ir 500 000 eiro. Ventspils dome pasākumu līdzfinansēs ar 81 600 eiro, kā arī 70 000 eiro vērtu infrastruktūras izmantošanas iespēju. Vēl 10 000 eiro nāks no Eiropas Savienības (ES) programmas "Erasmus+ Sports", bet 260 000 - no biedrības infrastruktūras un komercsponsoriem.

Patlaban nepieciešamais finansējums BMX frīstaila, SUP un 3x3 basketbola turnīra "Ghetto Basket Ventspils Challenger" īstenošanai ir 140 000 eiro, teikts vēstulē.

Biedrība aicina Latvijas Nacionālo sporta padomi piešķirt papildu nepieciešamo finansējumu 140 000 eiro apmērā festivālā iekļauto disciplīnu - 3x3 basketbola, SUP un BMX frīstaila sacensību īstenošanai.

Šo jautājumu padome plāno izskatīt 1.jūnija sēdē. Par finansējuma piešķiršanu pēc tam būs jālemj valdībai.