Tiešsaistes maksājumu globālie mērogi stabili turpina augt. Britu kompānijas "Retail Banking Research" prognoze vēsta, ka līdz 2022. gadam ar kredītkartēm veikto norēķinu kopējais skaits pasaulē sasniegs 70 miljardus transakciju. Lietotāji augstu vērtē to, cik ērti ir bezskaidras naudas norēķini, un arvien vairāk uzticas šī procesa drošībai.





Arī Latvijas iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto kredītkartes savā ikdienas dzīvē. Latvijas Bankas dati liecina, ka 2017. gadā valstī veikti 271,9 miljoni transakciju par kopējo summu – 5 miljardi eiro. Salīdzinājumā ar 2016. gadu šādu maksājumu skaits pieaudzis par 12%, bet darījumu apjoms ‒ par 9,1%.

Neraugoties uz Latvijas iedzīvotāju entuziasmu un vēlēšanos izmantot pašas mūsdienīgākās bezskaidras naudas norēķinu metodes, tiešsaistē veikto maksājumu īpatsvars veido tikai 3%; salīdzinājumam ‒ Rietumeiropas valstīs šis rādītājs ir 14%. Galvenais traucējošais faktors ir zemais nepieciešamās infrastruktūras attīstības līmenis ‒ gan attiecībā uz tirgotāju iespējām izrakstīt rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem, gan klientu ērtībām, tos apmaksājot.

Jebkurš aktīvs mūsdienu cilvēks dzīvo visdažādāko rēķinu ielenkumā. Katrs no mums ik mēnesi saņem aptuveni desmit paziņojumu par maksājumiem ‒ elektroniskajā pastā, vēstulēs, internetbankā. Tikpat daudzi pazīstami ar nepatīkamajiem pārdzīvojumiem, ko sagādā pazaudēti rēķini vai nokavēti maksājumi, kas palikuši nepamanīti nerimtīgajā informācijas straumē. Kompānijas savlaicīgi nesaņem samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, bet lietotāji iekļūst parādnieku sarakstos.

Lai risinātu šīs problēmas, 2016. gadā Latvijā tika izveidots serviss "Bill.me" ‒ vienkārši lietojams un augsti profesionāls rēķinu apkalpošanas risinājums. "Bill.me" ļauj uzņēmumam samazināt darbības izdevumus, kas saistīti ar rēķinu izrakstīšanu, piesūtīšanu un maksājumu pieņemšanu.

"Bill.me ‒ tā ir efektīva un novatoriska norēķinu platforma, kura vienā risinājumā piedāvā virkni augstas kvalitātes pakalpojumu. Mēs nodrošinām tiešo saikni starp uzņēmumu un gala lietotāju, kā arī palīdzam saviem klientiem ātri, vienkārši un droši veikt visu rēķinu izrakstīšanas, to piesūtīšanas un naudas iekasēšanas ciklu," saka kompānijas ģenerāldirektors Jevgeņijs Loginovs.

Vienalga, vai jūs esat lielas firmas īpašnieks, vai varbūt jums pagaidām vēl ir tikai nedaudzi klienti ‒ "Bill.me" darbojas ideāli neatkarīgi no saimnieciskās darbības mērogiem.

"Mēs no sirds lepojamies ar savu servisu. Tas ļauj izmantot jau eksistējošu integrāciju ar grāmatvedības uzskaites programmām, veidot pašiem savu integrāciju ar API palīdzību vai vadīt rēķinu un maksājumu procesu no tiešsaistes personīgā kabineta, kurā viegli izveidot personalizētu rēķina veidni un katru mēnesi izsūtīt to visiem saviem klientiem, turklāt pilnīgi bez maksas," stāsta Loginovs.

Būtiska priekšrocība, ko bauda servisa lietotāji, ir vienkāršā rēķinu apmaksa. Klientiem ir iespēja veikt norēķinus ar "MasterCard" un VISA maksājumu kartēm vai ar metodi, kas pierasta un ērta daudziem ‒ lejupielādējot rēķinus PDF formātā un apmaksājot tos internetbankā vai kādā citā sev ērtā veidā. Lai padarītu kredītkaršu izmantošanu vēl ērtāku, pastāv iespēja pieslēgt automātiskā maksājuma pakalpojumu: tikai viens peles klikšķis, un jūs varēsiet uz visiem laikiem aizmirst raizes par rēķinu apmaksas termiņiem; jūsu norādītajā datumā tie tiks apmaksāti bez jūsu palīdzības.

Lai saņemtu sīkāku papildu informāciju par servisa "Bill.me" pakalpojumiem, izmantojiet atgriezeniskās saites veidlapu vai pārejiet uz mūsu vietni.