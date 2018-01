Latvijas tirgū pērnā gada augustā ienācis jauns, ambiciozs biznesa kreditēšanas uzņēmums "Monify". Tā kredītportfelis sešu mēnešu laikā pieaudzis 14 reizes, šī gada janvārī sasniedzot 2 miljonus eiro. "Monify" īsā laikā sekmīgi izvērsis darbību ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā un Polijā, un plāno iekarot arī citu Eiropas valstu tirgus.

"Mūsu mērķis ir kļūt par lielāko un ātrāko uzņēmumu kreditētāju Eiropā. Gribam panākt, lai ar "Monify" starpniecību ikviens mazais un vidējais uzņēmums Eiropā bez ķīlas 5 minūšu laikā var saņemt kredītu savam biznesam, izmantojot tikai telefonu vai datoru," nākotnes vīziju iezīmē "Monify" dibinātājs Artūrs Geisari.

Uzņēmumiem ikdienā bieži ir situācijas, kad kredītu vajag tūlīt: jāpalielina pasūtījumu apjoms, jāpērk jaunas iekārtas, jāsedz apgrozāmo līdzekļu īstermiņa deficīts vai vienkārši rodas iespēja vairāk nopelnīt, tāpēc steidzami vajadzīga nauda.

Lai saņemtu bankas aizdevumu, jāpārvar daudzas smagnējas birokrātiskas procedūras, kas var prasīt nedēļas. Turklāt nav garantijas, ka banka naudu tiešām aizdos. Arī citi Latvijas nebanku kreditētāji nav pietiekami elastīgi, lai apmierinātu mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības pēc ātriem kredītiem bez ķīlas. Gaidot bankas atbildi, tiek izniekots laiks, bet biznesā lēmumi bieži ir jāpieņem zibenīgi.

Tieši šādās situācijās – kad nepieciešama ātra piekļuve naudai, lielisks risinājums ir "Monify". Aizdevums līdz 250 000 eiro bez ķīlas tiek izsniegts jau stundas laikā! Turklāt tas viss notiek interneta vidē. Atliek vienīgi doties uz "Monify" mājaslapu www.monify.lv un pieteikties finansējumam.

Kāpēc ņemt biznesa kredītu Monify?

Ātrums

""Monify" atbildi par kredīta izsniegšanu klientam vidēji sniedz 40 minūšu laikā: 20 minūtes veltām pieteikuma izvērtēšanai, 5 minūtes – kredīta piedāvājuma izstrādei, bet 15-20 minūtes līguma sagatavošanai. Ja lēmums ir pozitīvs, nauda uzņēmuma kontā tiek ieskaitīta jau stundas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža," stāsta Artūrs Geisari. Jo mērķis ir viens – ļaut klientiem biznesa idejas īstenot bez kavēšanās, negaidot nevienu lieku minūti.

Kvalitāte, par ko vērts maksāt

"Monify" aizdevumiem procentu likme ir no 3% mēnesī, bet jāmaksā ir tikai procenti. Ja nav iespējams atdot pamatsummu, termiņa beigās atmaksas termiņu var pagarināt. Būtiski, ka par kredītu nav jamaksā noformēšanas maksa, kādu pieprasa daudzi "Monify" konkurenti. "Mūsu trumpji ir kvalitāte, ātrums un pielāgošanās klienta vajadzībām, tāpēc mūsu nauda nav lēta, taču mūsu līdzšinējie panākumi apliecina – Latvijā ir daudzi uzņēmumi, kas mūsu darba augsto kvalitāti novērtē un ir gatavi par to maksāt," uzsver Geisari.

Komandā – asākie kreditēšanas prāti

"Monify" komandu veido Baltijas valstu profesionālākie kreditēšanas eksperti ar daudzu gadu pieredzi biznesa finansēšanā. "Monify" rūp, lai nauda tiktu izsniegta atbildīgi, tāpēc visi kredītu pieteikumi tiek rūpīgi izvērtēti, pārbaudot informāciju par klienta maksātspēju publiskos un slēgtos reģistros.

Izcili tehnoloģiskie risinājumi

"Monify" izstrādātās tehnoloģijas ļauj padarīt kreditēšanas procesu pārskatāmu un saprotamu ikvienam klientam. "Tirgū mūsu radītās tehnoloģijas jau ir pamanītas un novērtētas, un interesi par tām izrāda gan bankas un lielie izņēmumi, gan mūsu konkurenti," ar lepnumu uzsver Geisari.

Nosacījumi, lai aizņemtos 250 000 eiro

Procentu maksājums 2 reizes mēnesī.

Pamatsummas izmaksa termiņa beigās.

Pirmstermiņa dzēšana, sākot no termiņa vidus.

Komisija 0% par izskatīšanu un izsniegšanu.

Nepieciešamie dokumenti: bankas kontu izdruka par pēdējiem 12 mēnešiem PDF formātā.

Nodrošinājums: uzņēmuma īpašnieka galvojums.

Kredīta saņemšanas laiks: līdz 40 minūtēm no dokumentu saņemšanas brīža.

Procentu likme: no 3% mēnesī jeb 36% gadā.

Minimālie nosacījumi kredīta saņemšanai: apgrozījums virs 20 000 eiro, reālā darbība vismaz 6 mēneši.

Pozitīvas klientu atsauksmes

"Piedāvājumu atsūtīja tik ātri, ka pat nepaspēju kafiju izdzert"

"Monify" izsniegtie kredīti aptver visdažādās jomas – lauksaimniecība, tirdzniecība, tranzīts, celtniecība, kokmateriālu ražošana u.c. "Nodarbojos ar auto tirdzniecību. Trūka naudas kravas mašīnas iegādei vienam no mūsu klientiem projektā, kuru gribējām ātri realizēt. Meklējām finansējumu bankās, taču tas prasīja ilgāku laiku. Par "Monify" netīšām uzzināju no paziņas. Kaut arī ir pavisam jauns uzņēmums, taču komanda ir ar pieredzi. Piedāvājumu atsūtīja tik ātri, ka es pat nepaspēju kafiju izdzert. Naudu vēl ātrāk. Ceļu jaunajiem,"pozitīvajā pieredzē par sadarbību ar "Monify" dalās uzņēmums "E-Mobile". "Nodarbojos ar lauksaimniecību. Šogad izlēmu paplašināt apsaimniekojamo lauku platību un steidzami bija nepieciešami līdzekļi degvielas iegādei, lai novāktu ražu. Ja nebūtu "Monify", man nebūtu bijuši līdzekļi, jo kredītu no bankas es nesagaidītu laikā! Nauda tika saņemta tik ātri, ka mana biznesa darba produktivitāte netika ietekmēta," apmierināts par sadarbību ar "Monify" ir arī uzņēmums "Agronova".