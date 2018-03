Meklē Latvijas labākos administratorus

Jau septīto gadu pēc kārtas norisināsies SIA "Officeday Latvia" rīkotais konkurss "Latvijas labākie administratori". Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem "Officeday Latvia" vēlas uzrunāt ne tikai biroju administratorus, bet arī viesnīcu, salonu un restorānu administratorus. Dalībnieki cīnīsies par labākā administratora titulu un vairāk nekā 200 balvām no "Officeday" un partneriem, tai skaitā – HP klēpjdatoru un ceļojumu uz Vāciju no "Stena Line". Reģistrācija sākas jau 20. martā un norisinās līdz 3. aprīlim.