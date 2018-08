Valdība piektdien lēma ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) slimo cūku likvidēšanai Saldus novada saimniecībā SIA "Druvas Unguri" atvēlēt 367 tūkstošus eiro, portāls "Delfi" uzzināja Ministru kabinetā (MK).

Finansējums piešķirts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Pēcāk gan līdz 75% no šīs summas valstij būs iespējams atgūt no Eiropas Savienības (ES).

''Primārais uzdevums ir ātri, efektīvi dzīvniekus nogalināt un blakusproduktus iznīcināt,'' MK sēdē teica Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) vadītājs Māris Balodis. Viņš skaidroja, ka finansējums nepieciešams dzīvnieku nogalināšanai, līķu transportēšanai, sadedzināšanai, kā arī ar to saistītajām izmaksām, tostarp speciāla autotransporta īrei, kā arī ogļskābās gāzes iegādei.

Valdības lēmums paredz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus likvidēt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzņēmumā SIA "Grow Energy" par summu, kas nepārsniedz 307 700,19 eiro. Kā skaidroja Balodis, tas ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas spēj likvidēt tik lielu apjomu. Tiek lēsts, ka kopumā nāksies likvidēt 900 līdz 1000 tonnas dzīvnieku.

Savukārt PVD valdība lēma uzdot nodrošināt dzīvnieku nogalināšanu "Druvas Unguros" par summu, kas nepārsniedz 60 tūkstošus eiro.

Balodis valdības sēdē uzsvēra, ka karstā laika dēļ būtiski visu izdarīt iespējami ātri, lai mirušo dzīvnieku ķermeņi nesāktu sadalīties un izdalīt smaku. Tādēļ valdība lēma arī par atļauju PVD bez iepirkuma procedūras izsludināšanas slēgt līgumus ar diviem komersantiem – par oglekļa dioksīda piegādi dzīvnieku nogalināšanai un par transporta pakalpojumiem. Piektdien noris sagatavošanās darbi, bet dzīvnieku likvidēšanu plānots sākt sestdien.

Nedz zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), nedz Balodis pagaidām neizklāstīja versijas, kā slimība cūku novietnē iekļuvusi. Abi gan uzsvēra, ka "Druvas Unguros" ievērotas visas biodrošības prasības. ''Viens no kompleksiem, kas ir ļoti labā biodrošības stāvoklī,'' saimniecību raksturoja Dūklavs, piebilstot, ka ĀCM iekļūšana saimniecībā tiks rūpīgi izmeklēta. Saskaņā ar viņa pausto slimība novietnē atklāta rutīnas pārbaudē, kas tiek veikta katru nedēļu. ĀCM novietnē atklāts vēl pirms dzīvnieki masveidā miruši, tādēļ tika ņemtas papildu analīzes no dzīvajiem dzīvniekiem, kas arī uzrādījušas ĀCM.

"[Saimniecībā - aut.] tiešām ir pietiekami augsti biodrošības standarti, kas pārsniedz visas prasības, kas Ministru kabineta noteikumos noteiktas, tāpēc arī mums ir pārsteigums," pēc valdības sēdes medijiem teica Balodis. Viņš gan uzsvēra – kamēr ĀCM būs vidē un meža dzīvniekos, nav iespējams izslēgt iespēju, ka šādi gadījumi var atkārtoties.

Pagaidām aprēķinu par to, cik lielu kompensāciju par nogalinātajiem dzīvniekiem, iznīcināto inventāru, barību un dezinfekcijām saņems saimniecība vēl nav, taču Dūklavs lēsa, ka summa varētu pārsniegt vienu miljonu eiro. Šo summu sākotnēji nāksies segt valstij, bet pēc tam saņemt līdz 75% no kompensācijās iztērētās summas no Eiropas Savienības (ES).

Vaicāts par to, vai "Druvas Unguros" mītošo cūku likvidācija varētu radīt būtiskas sekas cūkgaļas tirgū Latvijā, Dūklavs norādīja, ka ietekmi uz cenām pagaidām nevar prognozēt, taču, esot jāņem vērā, ka ''kopumā gaļas tirgus nav tikai Latvijā''.

Jau ziņots, ka ĀCM uzliesmojums mājas cūkām saimniecībā "Druvas Unguri" ir lielākais kopš pirmā uzliesmojuma 2014. gadā. Slimība konstatēta cūku novietnē ar 15 570 cūku lielu ganāmpulku.

PVD novietnē veic slimības apkarošanas pasākumus un, kā lēš Balodis, cūku likvidēšana varētu ilgt aptuveni deviņas dienas. Uzņēmuma darbs ir apturēts, taču "Druvas Unguru" valdes priekšsēdētājs un lielākais kapitāldaļu īpašnieks Teovils Stengrevičs ziņu aģentūrai LETA iepriekš norādījis, ka uzņēmums plāno darīt visu iespējamo, lai atsāktu darbu pēc ganāmpulka likvidēšanas.

Iemesli, kas izraisīja slimības uzliesmojumu, tiks skaidroti epidemioloģiskajā izmeklēšanā, kas jau ir sākta. Kā informēja PVD, ap slimības skarto saimniecību noteikta karantīna – aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā.

Šis Latvijā šogad ir jau astotais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām. Visi iepriekšējie konstatēti nelielās piemājas saimniecībās. Jāpiebilst, ka ĀCM turpina izplatīties arī citās slimības skartajās valstīs. Līdz šī gada 30. jūlijam Polijā konstatēti 75 ĀCM saslimšanas gadījumi mājas cūkām, Lietuvā – 38, bet Rumānijā 518 gadījumi.

Tāpat ĀCM turpina izplatīties arī meža cūku populācijā. Šogad slimība konstatēta 666 meža cūkām.