Alens miris pirmdien Sietlā, un viņa nāves cēlonis bija limfmezglu vēzis. 2009. gadā Alenam tika ārstēta nehodžkina limfoma, un pirms divām nedēļām viņš paziņoja, ka slimība atgriezusies.

Pēc žurnāla "Forbes" aplēsēm, Alena bagātība bija 20,3 miljardi dolāru, un līdz ar to viņš bija 48. bagātākais cilvēks pasaulē. Tostarp Alenam piederēja 100 miljoni "Microsoft" akciju, kā arī sporta komandas – Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Portlendas "Trail Blazers" un Nacionālās futbola līgas (NFL) klubs Sietlas "Seahawks", viņš bija arī līdzīpašnieks Amerikas Futbola līgas (MLS) komandai Sietlas "Sounders ".

1975. gadā Alens kopā ar savu skolasbiedru Bilu Geitsu nodibināja "Microsoft". Šī uzņēmuma panākumi sākās 1980. gadā, kad kompānija IBM pievērsās personālo datoru ražošanai un uzticēja "Microsoft" operētājsistēmas izstrādi. Programmu, kas vēlāk kļuva pazīstama kā DOS, "Microsoft" par 50 000 dolāru iegādājās no programmētāja Tima Patersona un pielāgoja to IBM vajadzībām. 1983. gadā, kad Alenam tika ārstēta Hodžkina limfoma, viņš no "Microsoft" aizgāja.



Mūsdienās "Microsoft" operētājsistēma "Windows" nodrošina vairākuma pasaules datoru darbību. Starp pazīstamākajiem "Microsoft" produktiem ir programmas "Word", "Excel" un "Power Point".

1986. gadā Alens nodibināja savu investīciju kompāniju "Vulcan", kuru vadīja līdz dzīves pēdējām dienām. Ar šī uzņēmuma starpniecību viņš pārvaldīja savus īpašumus tehnoloģiju, nekustamo īpašumu, izklaides, sporta un citās jomās, kā arī darbojās filantropijā.

Vairāku desmitgažu laikā Alens filantropiskiem nolūkiem piešķīris apmēram divus miljardus dolāru, kas izlietoti vides aizsardzībai, sociālajai palīdzībai, zinātnei un citiem mērķiem.

Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good. We send our deepest condolences to Paul's friends, the Allen family and everyone at Microsoft.— Tim Cook (@tim_cook) October 15, 2018

We lost a great technology pioneer today - thank you Paul Allen for your immense contributions to the world through your work and your philanthropy. Thoughts are with his family and the entire Microsoft community.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 15, 2018