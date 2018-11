Viens no izaicinošākajiem tehnoloģiju festivāliem Baltijā – " Digital Freedom Festival " – vairs nav aiz kalniem. Piedāvājam noskatīties pikantāko pērnā gada Digital Freedom Festival diskusiju "Seksa nākotne" ("Future of Sex") ar ietekmīgajām britēm Aliksu Foksu (Alix Fox) un Stefāniju Alisu (Stephany Alys), kas vienkāršajiem ļaudīm izstāsta, kā virtuālā, paplašinātā realitāte un mākslīgais intelekts izkrāšņo mūsu piedzīvojumus guļamistabā, kā arī risina dažādus problēmjautājumus sabiedrībā.

Aliksa Foksa – izslavētā "The Guardian" seksa, attiecību un dzīvesstāstu podkāsta "Close Encounters" vadītāja un ar vecuma ierobežojumu klasificētā podkāsta "The Modern Mann" dalībniece, "Durex" attiecību eksperte, seksuālās veselības padomniece utt. 2017. gadā nominēta "Nākotnes sievietes" ("Women of the Future") mediju kategorijā. Viņa regulāri raksta un veido sižetus "The Guardian", "Stylist", 'Marie Claire", "Grazia", "Glamour", "Fabulous", "Cosmo", "Vogue", "Time Out", "Look" un citur, cīnoties par cilvēku abpusēju pozitīvu komunikāciju, sevis un apkārtējo pieņemšanu.

Stefānija Alisa – 13 miljonu vērtā un apbalvotā Britu "baudas" jaunuzņēmuma "Mysteryvibe" līdzdibinātāja. Stefānija iestājas par seksuālās baudas uztveres mainīšanu sabiedrībā, akcentējot to kā cilvēka dzīvesprieka neatņemamu sastāvdaļu un vienu no skaistākajiem procesiem pasaulē. Viņa ir publicējusies "BBC", "The Times", "The Guardian", "Economist", "CNBC", "TechCrunch" un "Wired" un regulāri tiek ielūgta kā runātāja uz lielākajām pasaules konferencēm.

30. novembrī un 1. decembrī "Digital Freedom Festival" konference un meistarklašu diena jau ceturto gadu pulcēs vairāk nekā 1500 tehnoloģiju jaunuzņēmējus, investorus, korporāciju pārstāvjus un politikas veidotājus no visas pasaules. Šī gada galvenā tēma ir "Cilvēks-Mašīna" ("Human&Machine"), kas iekļaus diskusijas par mākslīgo intelektu, kiberdrošību, zaļajām tehnoloģijām, viedajām pilsētām, digitālo detoksikāciju un seksa tehnoloģijām, kas ir viena no strīdīgākajām tēmām mūsdienu tehnoloģiju pasaulē.