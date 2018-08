Leģendārais "Nokia 8110" tālrunis jaunā versijā ar 4G atgādina plaši pazīstamo atbīdāmo tālruni, kas visiem labi zināms no filmas "The Matrix". Oriģinālais tālruņa dizains nodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti, kas tiek pieprasīta no mūsdienu viedtālruņa.

Pazīstamā un vienkāršā saskarne jeb interfeiss ir ērts lietošanai ikvienam. Tālrunis ir aprīkots ar intuitīvu taustes mehānismu un atbīdāmo mehānismu zvanu saņemšanai un pabeigšanai. "Nokia 8110" ir lieliska izvēle tiem, kuri vēlas leģendāro tālruni ar 4G vai tiem, kuriem nepieciešama rezerves ierīce.

Tālrunī pieejams aplikāciju veikals, kas sniedz iespēju izmantot "Google Assistant", "Google Search", "Google Maps", "Facebook" un "Twitter", iespēju sūtīt un saņemt e-pastus vai importēt kontaktus un sinhronizēt kalendāru ar "Outlook" vai "Gmail".

"Nokia 8110" pieejams divās krāsās – tradicionāli melnā un banānu dzeltenā.