"Nokia 8110 4G" ir šī paša nosaukuma 1996. gada modeļa atgriešanās. Gan toreiz sabiedrībā, gan arī "HMD Global" šodien prezentācijā to sauca vienkārši par "banānu", kas pieejams arī šim auglim raksturīgajā dzeltenajā krāsā.

Ja savulaik "Nokia 8110" bija pirmais šīs markas mobilais tālrunis ar monohromo ekrānu, tad jaunajam modelim, kas ieguvis "4G" piebildi modeļa nosaukumā ekrāns ir krāsains, gluži kā atdzimušajam "Nokia 3310".

Kā jau liecina modeļa nosaukums, jaunajam "podziņu" telefonam ir savietojamība ar 4G mobilo tīklu, ļaujot ne tikai ātru datu lejupielādi, bet arī nodrošinot ātru bezvadu interneta piekļuves punktu (hotspot) citām ierīcēm.

"Nokia 8110" ir izliektas formas tālrunis, kas lieliski pieguļ cilvēka sejai, kad pa to notiek tālruņa saruna. Tāpat tam ir bīdāmais vāciņš, kas nosedz pogas. Jaunajam modelim ir pieejami arī korpusa maināmie vāciņi, kas ļauj lietotājam izvēlēties sev interesējošo krāsu toni. Standartā tālrunis būs pieejams vai nu melnā, vai dzeltenā krāsā.



"Podziņu tālrunī" pieejamas mūsdienīgas aplikācijas – "Google Assistant", "Google Search", "Google Maps", "Gmail", "Facebook", "Outlook", "Twitter" u.c., tostarp modernizēto čūskas spēlīti "Snake".

Klasiskais tālrunis ir aprīkots ar "Snapdragon 205" procesoru.

Tirdzniecībā "Nokia 8110 4G" nonāks šī gada maijā un maksās 79 eiro.

"HMD Global" savas pirmās darbības gadā pārdeva 70 miljonus "Nokia" tālruņu, un atgrieza leģendāro somu marku "podziņu telefona" tirgus pirmajā vietā, apsteidzot pēdējo gadu līderi "Samsung". Somu kompānija norāda, ka pasaulē joprojām ir 1,3 miljardi cilvēku, kuri ikdienā lieto "podziņu telefonu".

Vēl "HMD Global" Barselonā prezentēja jaunākos "Nokia" viedtālruņus ar "Android" operētājsistēmu – "Nokia 1", jauno "Nokia 6" paaudzi, "Nokia 7 plus" un "Nokia 8 Sirocco".

Nokia 1

Vislētākais "Nokia" viedtālrunis ar "Android" operētājsistēmu būs "Nokia 1", kas paredzēts tiem, kuri no "podziņu tālruņa" pāriet uz savu pirmo viedtālruni. "HMD Global" uzsver, ka šis lētais viedtālrunis atšķirībā no citiem šī cenas segmenta pārstāvjiem "nebremzēs", jo tajā izmantota "Android Oreo" modifikācija "Go", kas ir optimizēta un tieši paredzēta ierīcēm ar ne tām jaudīgākajām komponentēm – ar operatīvo atmiņu līdz vienam gigabaitam.

"Nokia 1" ir pieejamas visas "Google Play" aplikācijas, tostarp "WhatsApp", "Facebook" un "Instagram".

"Nokia 1" ir 4,5 collu ekrāns ar 480 reiz 854 pikseļu izšķirtspēju, četrkodolu procesors (MT6737M), SD kartes ligzda, piecu megapikseļu fotokamera, FM radio modulis utt.

Tirdzniecībā "Nokia 1" nonāks aprīlī un maksās ap 85 ASV dolāriem (69 eiro).

Jaunās paaudzes "Nokia 6"

Pirmais "Nokia" zīmola "Android" viedtālrunis pērn bija "Nokia 6". Šogad "HMD Global" prezentējis tā jauno paaudzi, kas saglabājis tādu pašu nosaukumu. Joprojām viedtālruņa korpuss ir izgrebts no monolīta alumīnija bloka, kas līdzšinējām modelim neatkarīgajos testos ļāva iegūt 2017. gada visizturīgākā viedtālruņa titulu.

2018. gada "Nokia 6" ir aprīkots ar "Snapdragon 630" procesoru, kas to, pēc ražotāja apgalvojuma, padarījis par 60 procentiem ātrāku nekā priekšteci. Viedtālrunim ir divu "Zeiss" fotoobjektīvu fotokamera, USB-C pieslēgvieta un plānākas korpusa malas ap 5,5 collu "Full HD" ekrānu.

Jaunais "Nokia 6" būs pieejams divtoņu kombinācijās – melna un kapara, balta un metāla, kā arī zila un zelta. Tirdzniecībā Eiropā jaunais "Nokia 6" nonāks aprīlī un maksās no 279 eiro. Versijā ar 32 GB iebūvēto atmiņu tam būs trīs gigabaitu operatīvā atmiņa, bet ar 64 GB – četru gigabaitu operatīvā atmiņa.

Nokia 7 plus

"Nokia 7 plus" viedtālrunis radīts atbilstoši mūsdienu tendencei lieliem ekrāniem ar malu attiecību 18 pret 9. Šim modelim ir sešu collu ekrāns ar 1080 reiz 2160 pikseļu izšķirtspēju, kas platumā ir tāds pats kā 5,5 collu ekrāns ar klasisko malu attiecību 16:9.

Vēl "Nokia 7 plus" ir aprīkots ar "Snapdragon 660" procesoru, 3800 mAh akumulatoru un tam ir viscaur alumīnija korpuss. Aizmugurējā fotokamera ar diviem "Zeiss" fotoobjektīviem, no kuriem viens ir teleobjektīvs ar divkārtīgu optisko pietuvinājumu.

Tirdzniecībā "Nokia 7 plus" nonāks aprīlī un maksās no 399 eiro.

Nokia 8 Sirocco

"Sirocco" modifikācijas viedtālrunis papildina jau pazīstamo "Nokia 8" flagmani, ko "HMD Global" prezentēja pērn. "Sirocco" modifikācijā izstrādātājs vairāk koncentrējies uz elegantu dizainu un kompaktiem korpusa izmēriem ar lielu ekrānu.

Atšķirībā no citiem "Nokia" viedtālruņiem, kuru korpuss izgatavots no 6000. sērijas alumīnija, "Sirocco" korpuss ir no tērauda, kas ir divarpus reizes stingrāks par alumīniju. Tālrunis ir septiņus milimetrus biezs, bet izliekto malu plānākajā vietā tā biezums ir divi milimetri.

"Nokia 8 Sirocco" ir aprīkots ar 5,5 collu 2K izšķirtspējas "pOLED" ekrānu, kuram ir klasiskā 16:9 malu attiecību. Turklāt ekrāna malas ir izliektas, līdzīgi kā "Samsung Galaxy" dārgākajiem modeļiem.

"Nokia" dizaina flagmanis ir aprīkots ar "Snapdragon 835" procesoru, 128 GB iebūvēto atmiņu un sešu gigabaitu operatīvo atmiņu. Turklāt iebūvēto atmiņu iespējams papildināt ar SD karti.

"Nokia 8 Sirocco" aizmugurējai fotokamerai ir divi "Zeiss" objektīvi, no kuriem viens ir teleobjektīvs ar divkārtīgu pietuvinājumu. Tāpat "HMD Global" paziņoja, ka visiem "Nokia" viedtālruņiem ar "Zeiss" optiku būs pieejama leģendārā "Nokia Pro Camera" aplikācija, kurai manuālās ekspozīcijas rīki ir izvietoti kā kādreiz "Nokia" viedtālruņiem ar "Windows Phone" operētājsistēmu.

Tirdzniecībā "Nokia 8 Sirocco" nonāks aprīlī un maksās no 749 eiro.