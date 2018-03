"Vedu savu jauno suni pastaigā #MARS2018 konferencē," Bezoss tvītoja. 19. martā Kalifornijā notiekošā kompānijas "Amazon" rīkotā robotikas konference fokusējas uz robotikas nozares jaunākajām tendencēm un kosmosu.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o