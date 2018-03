Viņš norādīja, ka problēma joprojām ir milzīga. Tāpēc ATD plāno ciešāk sadarboties ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), pašvaldības un valsts policiju, lai kopīgiem spēkiem varētu apkarot nelegālo pārvadātāju darbošanos.

Godiņš informēja, ka lielākais nelegālo pārvadātāju apjoms ir tādos maršrutos kā Liepāja-Rīga, Daugavpils-Rīga un Rēzekne-Rīga.

Šajos maršrutos nelegālie pārvadātāji mēdz būt tādi, kam ir izsniegta neregulāro pārvadājumu atļauja, taču, kā liecina ATD informācija, šie paši darboņi pārvadājumus veic katru dienu un regulāri.

ATD valdes priekšsēdētājs atzīmēja, ka no valsts iestāžu puses būtu jādara viss iespējamais, lai šo pārvadātāju pakalpojumu padarītu nepievilcīgu. Kā viens no veidiem, kā to panākt, būtu regulāra policijas iesaistīšanās nelegālo pārvadātāju pārbaudēs uz ceļiem, piemēram, ilgi aizkavējot konkrētā reisa izpildi. Vēl kāds variants varētu būt kontrolpirkumu veikšana.

Taču, lai varētu cīnīties ar nelegālajiem pārvadātājiem, ir jāveicina ciešāka ATD sadarbība ar VID un policiju.

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. ATD uzdevums ir īstenot vairāku pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.