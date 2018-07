"Bombardier CS100" ar 120 pasažieru vietām pārdēvēts par A220-100, bet "Bombardier CS300" ar 130-140 pasažieru vietām - par A220-300.

Jau ziņots, ka saskaņā ar pagājušā gada novembrī panākto vienošanos "Airbus" ieguva akciju vairākumu "Bombardier" "CSeries" programmā.

Šāda vienošanās panākta pēc tam, kad ASV noteica 220% kompensācijas nodevu, kā arī 80% antidempinga nodokli "Bombardier CS100" un "CS300" lidaparātiem, kas tiek importēti Savienotajās Valstīs.

Šīs nodevas noteiktas saistībā ar ASV aviobūves kompānijas "Boeing" paustajām sūdzībām. ASV Tirdzniecības ministrija nolēmai, ka "Bombardier" ir guvis negodīgu priekšrocību no valsts subsīdijām, pārdodot lidmašīnas ASV aviokompānijai "Delta Airlines" zem ražošanas izmaksām.

"CSeries" programmu pārvaldošajā uzņēmumā "Airbus" pieder 50,1% akciju. Pārējās akcijas pieder "Bombardier" un Kanādas Kvebekas provinces investīciju institūcijai "Investissement Quebec".

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" kļuva par pirmo aviokompāniju pasaulē, kas savā flotē iekļāva "CSeries" lidmašīnas.

Welcome to the Airbus Family @airBaltic - thanks for being a loyal customer. Here's to many more #A220 joining your fleet. https://t.co/ZTvCWFKC0V