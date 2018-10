No 2021. līdz 2030. gadam konkursa iepirkumā par sabiedriskā transporta pakalpojumiem tiks iekļauta prasība par minimālo stundas likmi autobusa vadītājiem, informēja Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāve Lilita Pelčere.

Oktobra sākumā Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta arodbiedrības (LAKRS) pārstāvji protestēja pret zemajām autobusu vadītāju algām, un pēc protesta ATD priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš vienojās tikties ar LAKRS un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju (LPPA), lai pārrunātu autobusu vadītāju algu jautājumus.

Pelčere norādīja, ka ATD rīkojusi tikšanos ar LAKRS un LPPA pārstāvjiem, lai rastu visām pusēm pieņemamu vienošanos par problēmjautājumiem.

Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par to, ka konkursa iepirkumā par sabiedriskā transporta pakalpojumiem no 2021. līdz 2030. gadam tiks iekļauta prasība par to, ka būs noteikta minimālā stundas tarifa likme autobusu vadītājiem un darba laika definīcija, ar to saprotot darba laiku, tajā ieskaitot sagatavošanos darbam, reisa izpildi un dīkstāvi.

Papildus tam puses vienojās konkrētu minimālās stundas tarifa likmes apmēru autobusu vadītājiem noteikt vēlāk, kad LAKRS būs apspriedis ATD piedāvātos risinājumus arī ar saviem biedriem.

Jau vēstīts, ka autobusu vadītāji oktobra sākumā pie Satiksmes ministrijas (SM) protestēja pret zemajām algām. LAKRS vadītājs Juris Kalniņš aģentūrai LETA pastāstīja, ka viņi vēlas panākt atbilstošas dotācijas nozarē, lielākas stundas likmes, kā arī sakārtotu darba samaksas sistēmu no darba devējiem. Protesta mērķis ir pievērst deputātu, valdības, darba devēju, sabiedrības un, it īpaši, SM uzmanību samilzušajām darba apstākļu problēmām transporta nozarē - pasažieru pārvadājumos ar autobusiem.

Protestā arodbiedrība prasīja nodrošināt atbilstošas dotācijas transporta nozarē pārvadājumiem ar autobusiem, kā arī noteikt autobusu vadītājiem garantēto amatalgu (stundas tarifa likmi) septiņu eiro apmērā stundā. Tāpat LAKRS prasīja noslēgt ģenerālvienošanos nozarē, galvenokārt paredzot minimālo garantēto darba algu un samaksu par darbgatavības laikposmu un maksimālo darbgatavības laikposmu.