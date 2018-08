Uzņēmuma vadības ziņojumā minēts, ka pērn kompānija turpināja iepriekšējos gados sāktās investīcijas tīkla infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā, tostarp tīkla un kapacitātes palielināšanā. Investīciju apjoms tīkla infrastruktūras attīstībā ir apmēram 10 miljoni eiro. Tāpat trešdaļa no investīciju summas ieguldīti 4G tīkla paplašināšanā, īpaši fokusējoties uz Latvijas mazpilsētām. Kopumā mazpilsētās ar 4G tehnoloģiju aprīkotas 125 bāzes stacijas, no kurām 41 uzbūvētas no jauna.

Pērn "Bite Latvija" iegādājās telekomunikācijas uzņēmumu "Unistars", kuram pieejamās frekvences atbilst 5G tehnoloģijām. Rīgā pērn uzstādītas arī astoņas jaunas 4,5G bāzes stacijas. Pēc pārskata gada "Bite Latvija" iegādājās telekomunikācijas uzņēmuma "Stream Networks" visas daļas. "Stream Networks" pilnībā pieder meitasuzņēmums "Latnet Serviss". No šī gada 5.aprīļa "Stream Networks" un "Latnet Serviss" kļuva par daļu no "Bites Grupas".

Vadības ziņojumā norādīts, "Bite Latvija" pārskata gadā nostiprināja partnerību ar ASV elektroierīču ražotāju "Apple" un kļuva par tā oficiālo partneri Latvijā. Nostiprinātā partnerība palielināja "IPhone" viedtālruņu pārdošanas apjomus. Tāpat "Bite Latvija" Latvijā iekļāva savā piedāvājumā pulksteņus "MyKi" bērnu drošībai, kas ļauj sekot līdzi bērnu ikdienas gaitām un nodrošina saziņas funkciju Latvijā un Eiropā. Pulksteņa pieprasījuma apjoms pārsniedza 160%.

Nākotnē kompānijas vadība plāno turpināt darbu pie tīkla paplašināšanas, tā jaudas un kapacitātes palielināšanas. Īpašu uzmanību vērsīs 5G tehnoloģijas ieviešanai, jo tas būs viens no galvenajiem uzņēmuma attīstības virzītājspēkiem turpmākajos gados.

Vadības ziņojumā sacīts, ka plāno attīstīt mobilās televīzijas risinājumu, kā arī plāno nostiprināt uzņēmuma pozīcijas biznesa segmentā, ieviešot piedāvājumā pilna servisa biznesa pakalpojumus, tostarp integrētos mobilo sakaru un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus un produktus.

2016. gadā "Bite Latvija" strādāja ar 78,971 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 17,4% vairāk nekā 2015. gadā, bet peļņa pieauga par 39,7% un bija 7,345 miljoni eiro.

Kā ziņots, "Bite Latvija" reģistrēta 2005. gada maijā, un tās pamatkapitāls ir 99,085 miljoni eiro. "Bite Latvija" 100% kapitāldaļas pieder "Bite Lietuva UAB", kas ir starptautiskās aktīvu pārvaldīšanas kompānijas "Providence Equity Partners" uzņēmums.

"Bite Latvija" pamatdarbība ir mobilo sakaru priekšapmaksas un pēcapmaksas pakalpojumi, kā arī mobilā interneta pakalpojums.