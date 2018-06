Ņemot vērā policijas kratīšanu restorānu tīklā "Vairāk saules", kā arī to konkurentu – picēriju tīkla " Čili pica " izsūtītās vēstules vairākiem Rīgas tirdzniecības centriem, portāls "Delfi" salīdzina abu uzņēmumu finanšu rādītājus pēdējos gados.

"Čili pica" tīklu pārvalda SIA "Čilija Pizza", kas savukārt pieder lietuviešu uzņēmumam UAB "Čili holdings". Tā patiesā labuma guvējs ir Lietuvas pilsonis Lins Tads Kaross. Lai arī vēl nav pieejami uzņēmuma finanšu dati par 2017. gadu, iepriekšējie gadi liecina, ka tā apgrozījums ir sarucis – no 8,9 miljoniem eiro 2013. gadā līdz 7,1 miljonam eiro 2016. gadā, liecina "crediweb.lv" dati. Turklāt minētajā periodā tikai 2016. gadā ir izdevies strādāt ar peļņu – 16,9 tūkstoši eiro, kamēr pārējos bijuši zaudējumi.

SIA "Vēl vairāk saules", kas strādā ar zīmolu "Vairāk saules", 2017. gadā apgrozīja 4,7 miljonus eiro, tomēr pēdējos divos gados uzņēmumam bijuši zaudējumi – 2017. gadā – 216,1 tūkstotis eiro, 2016. gadā – 370,9 tūkstoši eiro. Pirms tam uzņēmums strādājis ar peļņu, 2015. gadu noslēdzot ar 616,6 tūkstošu eiro peļņu, liecina "crediweb.lv" dati.

Jāatzīmē, ka 2016. gadā no "Vēl vairāk saules" tika atdalīti divi uzņēmumi – "VVS Catering" un "VVS Rent". Piemēram, "VVS Catering" apgrozījums pērn bija gandrīz viens miljons eiro, "VVS Rent" – ceturtdaļmiljons eiro. Kopumā AS "VVS Holding" pieder seši uzņēmumi – trīs iepriekš minētie, kā arī SIA "Alma solis", SIA "MS solis" un SIA "VVS Parking". "VVS Holding" nav norādīti īpašnieki vai patiesā labuma guvēji, tomēr publiskā telpā zināms, ka uzņēmuma akcionāru vidū ir Mārtiņš Kalniņš, Endijs Bērziņš, Andris Tions un Aivo Šneiders.

"Čilija Pizza" pēdējos trijos gados (2015.-2017.) nodokļos ik gadu ir samaksājusi 1,7-1,8 miljonus eiro, tomēr tās parāds valsts budžetam uz šā gada maija sākumu sasniedza 665,0 tūkstošus eiro. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde jau vairākas reizes "Čilija Pizza" ir piemērojusi aizliegumu komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā. Pēdējais no tiem piemērots šā gada 12. jūnijā un joprojām ir spēkā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 753,7 tūkstoši eiro un ir pilnībā apmaksāts.

"Vēl vairāk saules" nav nodokļu parādu, un pērn uzņēmums budžetu papildinājis par 791,8 tūkstošiem eiro. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2,8 tūkstoši eiro un ir pilnībā apmaksāts.

Atšķirīgs ir arī uzņēmumu darbinieku skaits. "Čilija pizza" to skaits piecu gadu laikā būtiski sarucis, 2013. gadā uzņēmumā strādāja 468 darbinieki, pērn – 297. Savukārt "Vēl vairāk saules" darbinieku skaits bijis samērā nemainīgs, turklāt jāņem vērā, ka 2016. gadā no uzņēmuma tika atdalīti divi uzņēmumi, kas attiecīgi ietekmēja arī darbinieku skaitu. Līdz ar to pērn "Vēl vairāk saules" darbinieku skaits bijis 161. Jāatgādina arī, ka šī brīža "Vēl vairāk saules" vadītājs Ansis Osis savulaik bijis "Čilija pizza" vadītājs.