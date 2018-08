Par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu apsūdzētajam Saeimas deputātam Askoldam Kļaviņam (ZZS) piederošais uzņēmums SIA "Gandrs" 2017. gadā strādājis ar 3,844 miljonu eiro apgrozījumu, savukārt uzņēmuma peļņa bija 55 000 eiro, ziņo "Lursoft" "Klientu portfelis".

Salīdzinot ar 2016. gadu, uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 4,5%, savukārt tā peļņa pieaugusi trīs reizes, liecina uzņēmuma gada pārskats. "Lursoft" multi atskaite liecina, ka pagājušajā gadā "Gandrs" sasniedzis otru augstāko apgrozījumu to 22 gadu laikā, par kuriem ir pieejami uzņēmuma gada pārskati. Lielāks apgrozījums uzņēmumam bija tikai 2016. gadā, kad tas bija 4,025 miljoni eiro.

"Gandrs" finanšu dati par laika posmu no 1996. līdz 2017. gadam liecina, ka uzņēmums lielākoties strādājis ar peļņu, zaudējumus tas cietis septiņus gadus, no tiem sešus gadus pēc kārtas no 2010. līdz 2015. gadam. "Gandrs" iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi 2017.gada beigās veidoja 1,452 miljonus eiro. Lielākos zaudējumus uzņēmums cieta 2010. gadā, kad tie sasniedza 493 000 eiro.

Uzņēmuma īpašumā ir trīs zemes un seši ēku un būvju īpašumi. 2007.gadā tas pārvērtēja divas ēkas, taču tas nav veicis atkārtotu tam piederošā nekustamā īpašuma pārvērtēšanu. Saistībā ar šo faktu revidenti par uzņēmuma 2017. gada pārskatu izdevuši atzinumu ar iebildi. Proti, uzņēmuma vadība nav veikusi atkārtotu nekustamā īpašuma objektu novērtēšanu Latvijas likumos noteiktajā kārtībā ar pietiekamu regularitāti trīs līdz piecu gadu laikā.

"Minētajam jautājumam ir būtiska ietekme uz sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumu un pašu kapitāla apjomu, kura kvantitatīvi ir nosakāma pie atkārtotas pārvērtēšanas veikšanas," sacīts revidentu ziņojumā par SIA "Gandrs" pārskatu. Attiecīgi, arī nav iespējams objektīvi novērtēt uzņēmuma veiktos ieguldījumus nekustamajos īpašumos, ko tas kapitalizējis 2017. gadā un kuriem uzņēmums norāda vērtību 782 000 eiro.

SIA "Gandrs" gada pārskats liecina, ka 2008. gada uzņēmums izsniedza trīs aizdevumus dalībniekam - Askoldam Kļaviņam - kopsummā par nepilniem 329 000 eiro ar galīgo atmaksas termiņu 2038. gadā. 2017. gada beigās šī parāda atlikums bija 321 tūkstotis eiro.

"Gandrs" reģistrēta 1991. gadā, un uzņēmuma pamatdarbība ir aktīvās atpūtas preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 4,025 miljoni eiro un tā peļņa pēc nodokļiem bija 18 000 eiro.

"Gandrs" ir divi meitas uzņēmumi - SIA "Gandrs IT", kura tīrā peļņa 2017. gadā bija 20 000 eiro, un SIA "Gandrs poligrāfija", kas pērn strādāja ar peļņu 50 000 eiro apmērā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesu pret Kļaviņu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ierosināja šī gada 2. maijā. KNAB ir aizdomas, ka viņš izmantojis deputātiem pienākošos degvielas kompensāciju, lai uzpildītu sava uzņēmuma auto, ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums "De facto".