Savukārt uzņēmuma zaudējumi pieauga par 20,5% jeb 186 tūkstošiem eiro un pagājušajā gadā bija 1,093 miljoni eiro.

AS "Hanzas maiznīcas" neto agrozījuma pieaugumu skaidro ar to, ka uzņēmums iegādājās "bake off" (iepriekš apceptu izstrādājumu) produkcijas pārdošanas biznesu un tādējādi palielināja "bake off" pārdošanas apjomus sešas reizes. Pārējās produkcijas pārdošanas apjomi pērn saglabājās 2016. gada robežās, sacīts tā gada pārskatā.

Pērn uzņēmums nodarbināja vidēji 188 darbiniekus, kas bija par 29 darbiniekiem mazāk nekā 2016. gadā. Savukārt AS "Hanzas maiznīcas" kopējie maksājumi valsts kopbudžetā pieauga līdz 2,651 miljonam eiro.

AS "Hanzas maiznīcas" dibināta 1991. gadā, tās pamatkapitāls ir 6 494 173 eiro. Uzņēmums pastarpināti pieder Somijas kompānijai "Vaasan Oy", kura ietilpst starptautiskā Zviedrijas koncernā "Lantmännen".

2016. gadā AS "Hanzas maiznīcas" apgrozījums bija 16,093 miljoni eiro, un tās zaudējumi veidoja 907 tūkstošus eiro. Tajā gadā maizes ražotājs nodarbināja 217 darbiniekus un nodokļos Latvijas valsts budžetā samaksāja 2,405 miljonus eiro.