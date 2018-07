"Ikea" grupā ietilpstošais Nīderlandē reģistrētais uzņēmums "IRI Investments" kļuvis par meža apsaimniekošanas uzņēmuma "Foran Real Estate" vienīgo īpašnieku, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums ir īpašnieks vienām no lielākajām zemes platībām Latvijā, kas pieder privātajam kapitālam.

Līdz ar īpašnieka maiņu "Foran Real Estate" kopš otrdienas, 17. jūlija, pārtapusi par "IRI Forest Assets Latvia".

"IRI Forest Assets Latvia" mājaslapā publiskotā informācija liecina, ka kompānijas īpašumā ir zeme kopumā 54 207 hektāru platībā, tostarp mežu zeme veido 40 274 hektārus, lauksaimniecības zeme – 10 370 hektāru, bet citas zemes – 3563 hektāri.

"IRI Forest Assets Latvia" ir viens no lielākajiem privātajiem zemes īpašniekiem Latvijā. Jau iepriekš publiski tapis zināms, ka divi lielākie privātie zemes īpašnieki mūsu valstī – Skandināvijas kompānijas – "Bergvik Skog" un "Foran Real Estate" – informēja Zemkopības ministriju par plāniem pārdot savus īpašumus un pamest Latvijas tirgu. Turklāt kā viens no galvenajiem pretendentiem uz īpašumu iegādi minēta valstij piederošā akciju sabiedrība "Latvijas Valsts meži". Portāls "Delfi" sazinājās ar "Latvijas Valsts meži" pārstāvi Tomasu Kotoviču, lai noskaidrotu, kāpēc uzņēmums nav iegādājies "IRI Forest Assets Latvia".

""Latvijas Valsts meži" izsludinātā konkursa ietvaros iesniedza savu cenas piedāvājumu. Tas bija balstīts, rēķinoties ar nākotnes naudas plūsmu un ienākumiem no šiem mežu īpašumiem, kā arī sociāli atbildīgu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, lai īpašumu vērtība pieaugtu. No meža apsaimniekošanas veida ir tieši atkarīgs arī cenas piedāvājums," skaidro Kotovičs. Piedāvātā summa ir konfidenciāla. Viņš arī teic, ka pārdevējs nav skaidrojis "Latvijas Valsts mežiem" savu lēmumu un diez vai to darīs.

"Bergvik Skog" pieder lielāki zemes īpašumi Latvijā nekā "IRI Forest Assets Latvia", un "Latvijas Valsts meži" sagatavos cenas piedāvājumu arī šo īpašumu iegādei, tomēr šobrīd termiņš vēl nav pienācis. Kotovičs teic, ka cenas piedāvājums šim konkursam tiks veidots pēc tādiem pašiem principiem kā "IRI Forest Assets Latvia" gadījumā, jo "Latvijas Valsts mežiem" ir svarīga ilgtspējība, draudzīgums videi, sociālā atbildība. Tādi ir visi "Latvijas Valsts mežu" piedāvājumi, iegādājoties mežu īpašumus.

Jau ziņots, ka "Latvijas valsts mežiem" līdzekļu šādam darījumam nepietiktu, tāpēc naudu būtu jāaizņemas. Mežsaimnieki lēsuši, ka vidējā cena šajā gadījumā varētu būt 1700-2000 eiro par hektāru vai nedaudz vairāk.

"Ieguldījumi mežsaimniecībā ir daļa no "Ikea" finanšu menedžmenta stratēģijas ieguldīt "Ikea" grupai nozīmīgu resursu attīstībā. Pašlaik mūsu mežu aktīvi nav pietiekami, lai tos iesaistītu "Ikea" piegāžu ķēdēs, un lēmumi vēl nav pieņemti," pērn LTV raidījumam "de facto" teicis "Ikea" grupas finanšu menedžeris.

Tādējādi šobrīd Nīderlandes "IRI Investments" Latvijā tiešā veidā pieder trīs meža apsaimniekošanas kompānijas "IRI Forest Assets Latvia", "IRI Investments Latvia" un "IRI Asset Management".

2017. gadā "IRI Forest Assets Latvia" apgrozījums pieauga par 90,6%, sasniedzot 4,948 miljonus eiro, bet kompānijas peļņa bija 8,264 miljoni eiro, kas ir pieaugums gandrīz 22 reizes salīdzinājumā ar 2016. gadu.

Iepriekš kompānijas īpašnieki bija Norvēģijas "Storebrand Livsforsikring" (70,05%) un "Norskog" (0,14%), kā arī Zviedrijas "SPP Pension & Forsakring" (29,37%) un Gundars Skudriņš (0,44%). Kompānijas pamatkapitāls ir 72 538 570 eiro.