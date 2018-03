'Inženieru baseins' Latvijā nav bezizmēra, IT nozari raksturo ASV uzņēmums

Jau teju četrus gadus Rīgā mājvietu radis bijušā "Apple" inženiera Roberta Pera dibinātā informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Ubiquiti Networks" (UBNT) attīstības un pētniecības centrs "Ulabs". Kā intervijā portālam "Delfi" saka centra vadītājs Kristaps Rikāns, šis stāsts nav par lētu darbaspēku, bet gan par talantīgiem un spēcīgiem vietējiem inženieriem, kuri idejas pārvērš taustāmos produktos.

Pirmā darbības gada beigās uzņēmumā strādāja seši, bet šobrīd jau 50 inženieri. Šo gadu laikā Rīgā tapuši pieci produkti, bet vietējie inženieri pielikuši roku, lai īstenotos vēl vairāki, kas radīti citos UBNT centros. Latvijas "Ulabs" ir trešais lielākais UBNT izpētes un attīstības centrs, taču, kā atzīst Rikāns, mērķis ir kļūt par lielāko, tādēļ arī nepārtraukti tiek meklēti komandas papildinājumi.

"Šis "research and development" (izpētes un attīstības – angļu val.) (RD) centrs te ir, jo pirms pieciem gadiem es Amerikā iepazinos ar Robertu. Man bija nepārvarama vēlme atgriezties dzimtenē. Mēs parunājāmies, un es piedāvāju viņam Latvijā atvērt RD centru ar latviešu inženieriem, lai radītu un realizētu jaunas idejas un produktus," atminas Rikāns. Taujāts par to, kā viņam izdevās motivēt, ka Latvija ir īstā vieta jaunam RD centram, Rikāns neliedzas, ka liela loma bijusi viņa spējai pārliecināt Peru. Viņš gan arī uzsver, ka Latvijas vārds aiz okeāna nav svešs, jo ir gana daudz vietējo uzņēmumu, piemēram, "SAF tehnika'' un "AirDog", kas zināmi arī ASV.

Rikāns stāsta, ka UBNT uzņēmuma politika ir dibināt savus RD centrus valstīs, kurās ir prasmīgi inženieri, nevis atvērt centru un darba spēku importēt, tādēļ "Ulaba" birojā strādā Latvijas iedzīvotāji, kā arī tautieši, kas uz dzīvi Latvijā atgriezušies pēc laimes meklējumiem ārvalstīs.

"Ulabs" atrodas "Saules akmens" 17. stāvā. Konferenču zālē uz galda izkārtoti šeit tapušie produkti: viedais gaisa attīrīšanas filtrs, maza pārnēsājamā videokamera, rūteris, kas spēj paplašināt mājas bezvadu tīklu, ierīce, kas spēj mājas tīklu "aiznest" uz jebkuru vietu pasaulē, un citi. Uzņēmuma darbības vērienu labi raksturo investīcijas produktu izstrādē, piemēram, rūtera "AmpliFi", kas tapis pirms diviem gadiem, izveidē ieguldītie trīs miljoni eiro. Savukārt pavisam nesen pie klientiem nonācis "Ampli Fi Teleport" – ierīce, kas ļauj mājas tīklu "paņemt līdzi", dodoties ceļojumā vai komandējumā.

Foto: Publicitātes foto

"Tas lielais bizness, kur "Ubiquiti Networks" ir lielākais pasaulē, ir bezvadu rūteru jeb maršrutētāju ražošana. Pamatā tie ir produkti, kas paredzēti uzņēmumiem," UBNT darbības modeli skaidro Rikāns, uzsverot, ka "Ulabs" Rīgā bija pirmais UBNT centrs, kas sāka izstrādāt produktus mājas lietotājiem.

Inženieru baseins nav bezizmēra

Lai arī Rikāna mērķis ir viņa vadīto RD centru padarīt par lielāko starp visiem šāda veida UBNT centriem, viņš vienlaikus arī uzsver, ka "inženieru baseins" Latvijā nav bezizmēra un ar to jārēķinās. Vidējais darbinieku vecums "Ulabā" ir mazliet virs 30 gadiem, un, kā saka pats Rikāns, daļa darbinieku ir ne tik daudz ar pieredzi, cik – ar talantu.

"Ulabā" strādā visu tipu inženieri – mehānikas, elektronikas, programmēšanas un dizaina speciālisti. Rikāns stāsta, ka uzņēmumā nav izteiktas hierarhijas, ikviens var ietekmēt gala rezultātu. Arī pats Pera bieži ierodas Latvijā, lai apspriestu jaunākās idejas.

Foto: Publicitātes foto

Runājot par Latvijas speciālistu entuziasmu, Rikāns uzsver, ka nereti šejienieši ir jaudīgāki par inženieriem Silīcija ielejā. "Mūsu inženieri, paldies Dievam, vēl nav izlutināti tādā mērā kā inženieri Silīcija ielejā, kur ir milzīgi liela konkurence par inženieriem, neadekvāti liels atalgojums, un tas veicina ļoti zemu produktivitāti un neveselīgu konkurenci. Būtībā tas arī noved pie tā, kāpēc meklē ārpusē. Vienlaikus Amerikā ir ļoti spēcīgi inženieri, bet viņu arvien mazāk ir Silīcija ielejā," saka Rikāns, kurš pirms centra "Ulabs" atvēršanas ilgu laiku pats strādājis ASV.

Viņš min arī Somijas piemēru, jo pirms kāda laika apsvērta iespēja tur atvērt vēl vienu UBNT centru, taču Rikāns ātri vien nonācis pie atziņas, ka turienes inženieru vidū ir maz enerģijas un valda garlaicība, līdz ar to nonākšana pie tirgū laižama produkta Somijā varētu būt ārkārtīgi sarežģīta.

"Pirmā lieta, kas uzreiz jāsaprot, – Latvijā nav lēta darbaspēka un te neviens nemeklē lētu darbaspēku. Tie, kuri šeit to meklē, visticamāk, viļas," viņš uzsver. Savukārt, taujāts par biznesa vidi Latvijā, viņš norāda, ka kopumā procesi ir sakāroti pietiekami labi, lai tāds IT milzis kā "Ubiquiti Networks" justos ērti un droši šeit investēt.

Jāprot pateikt nē

Centrā "Ulabs" radies arī ne mazums ideju, kas nav piedzīvojušas dienas gaismu, piemēram, lodveida drons bez propeleriem, kas izskatā atgādinājis kādu futūristisku objektu no "Zvaigžņu karu" filmas. "Tas bija mazliet traki, bet diemžēl šī lidojošā bumba palika prototipu stadijā daudzu iemeslu dēļ. Mēs to sapratām, un mēs to apturējām," saka Rikāns, piebilstot, ka drona izstrādei tika veltīti divi gadi. Viņš uzsver, ka jāspēj ikkatrā produkta tapšanas stadijā izvērtēt, vai ir vērts projektu turpināt.

Foto: Publicitātes foto

Rikāns lēš, ka gala ražošanā nonāk aptuveni katra piektā ideja, jo ceļš no idejas līdz ražošanai ir izaicinājumiem bagāts: "Tas ceļš ir ļoti grūts un sarežģīts. Ļoti bieži produkts, nonākot prototipu stadijā, tiek izmests atkritumos vai arī var prototipu stadijā nodzīvot un iestrēgt uz gadu un tikai tad tikt izmests. Ļoti daudz laika un enerģijas tiek nodedzināts."

Rikāns apstiprina, ka pateikt "nē" kādam ilgi lolotam projektam nav viegli, taču jāspēj to izdarīt. "Mēs jau pašā sākuma stadijā spējam ideju ar inženieru galvām izgrozīt un saprast, vai tā vispār ir uztaisāma, cik ilgā laikā, cik izmaksās," viņš stāsta.

Liela Latvijas pievienotā vērtība, viņaprāt, ir spēja ātri, kvalitatīvi un salīdzinoši lēti izgatavot prototipus. "Mēs esam zināmā spēka pozīcijā – mums ir visas iespējas un zināšanas to darīt. Pirmkārt, tev vajag inženierus, kas to uzzīmē un uzprogrammē, bet šeit ir arī pietiekami daudz nelielu rūpnīciņu, metālapstrādes meistardarbnīcu, 3D drukāšanas iekārtu, izejmateriālu. Baigi ātri vari kaut ko uzprototipēt, un tas ir forši. Es uzskatu, tas ir viens no šī centra veiksmes stāsta pamatiem," viņš stāsta, piebilstot, ka būtu svarīgi Latvijai apzināties šo savu stipro pusi un to attīstīt.

Martā "Ulabs" plāno Latvijā sākt neliela daudzuma testa produktu ražošanu. Līdz šim te notikusi vien prototipēšana, taču Rikāns aplēsis, ka ražošana šeit izmaksu ziņā pat varot konkurēt ar Ķīnu. Pirmais produkts, kas taps Latvijā, būs viedais gaisa filtrs – aptuveni 40 centimetrus augsts cilindrs ar skārienjutīgu ekrānu augšpusē, kas spēj attīrīt gaisu no smakām, putekļiem, mikroorganismiem, kā arī noteikt gaisa kvalitātes rādītājus, mitrumu un darbojas arī kā dūmu detektors.

Sarunas laikā Rikāns vairākkārt uzsver, ka ikvienam inženierim ir iespēja ietekmēt gala rezultātu, kā arī nākt klajā ar savām idejām, tādēļ darbs šeit vienmēr esot interesants. "Mēs neesam tāda tradicionāla korporācija, kur ir daudz menedžeru, sistēmu, instrukciju un darba noteikumu, kur tu, atnākot kā inženieris, kļūsti par daļiņu lielā mehānismā un dari to, kas tev jādara, un tā īsti izpausties nevari. Mūsu kompānijā inženieri var ietekmēt produkta izstrādes procesu, dizainu, funkcionalitāti. Beigu beigās – gala rezultātu. Piemēram, iemesls, kādēļ šim produktam (rāda uz gaisa filtru – aut.) ir skārienjutīgs ekrāns tieši tādā diametrā un ar šo LED riņķi, ir kāda mūsu inženiera ideja un ieviestās izmaiņas," atklāj Rikāns.