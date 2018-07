Kurzemes rajona tiesa (Talsos) trešdien, 25. jūlijā ierosinājusi kuģu būves un remonta uzņēmuma AS "Tosmares kuģubūvētava" maksātnespējas procesa lietu, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Lieta ierosināta, balstoties uz SIA "Smare" iesniegumu. Uzņēmums šobrīd pieteikts kā administrēšanai vakantais maksātnespējas subjekts, administratora pretendents ir Ivars Meļķis.

SIA "Smare" ir jau ceturtā kompānija, kura šogad vērsusies tiesā, lūdzot atzīt AS "Tosmares kuģubūvētavu" par maksātnespējīgu. Ar tādu iesniegumu janvārī tiesā vērsās arī SIA "KHL-Company", martā – SIA "Intol", bet aprīlī – SIA "Frames". AS "Tosmares kuģubūvētava" paziņojumos Rīgas fondu biržai iepriekš norādīja, ka tā ir panākusi vienošanos gan ar SIA "KHL-Company", gan SIA "Intol" par parāda saistību dzēšanu, un attiecīgie iesniedzēji atsaukuši tiesā iesniegtos pieteikumus par maksātnespējas procesa ierosināšanu.

Lai gan AS "Tosmares kuģubūvētava" iepriekš ir izdevies panākt vienošanās par maksātnespējas pieteikumu atsaukšanu, uzņēmumam ir arī citas nenokārtotas saistības. Uz šī gada 7. jūliju uzņēmumam bija izveidojies nodokļu parāds 399 tūkstošu eiro apmērā. Daļai parāda summas ir piemērots nodokļu atbalsta pasākums, un par daļu summas ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Tāpat ir aizkavējusies AS "Tosmares kuģubūvētava" 2017. gada finanšu pārskata sagatavošana. Tas noticis "dažādu apstākļu rezultātā, tai skaitā, ilgstoša galvenās grāmatvedes neesamība, jaunas galvenās grāmatvedes pienākumu veikšanas uzsākšana tikai finanšu gada beigās, datu zudums grāmatvedības uzskaites sistēmā elektroapgādes pārrāvuma dēļ 2018. gada pavasarī", sacīts uzņēmuma paziņojumā Rīgas fondu biržai. Uzņēmums nav norādījis, kad tas plāno publicēt pagājušā gada finanšu pārskatu.

AS "Tosmares kuģubūvētava" dibināta 2000. gadā, un tās pamatdarbība ir kuģu un laivu remonts un būve, kā arī speciālās aparatūras remonts.

Tās pamatkapitāls ir 4 484 755.80 eiro, un tās akcijas tiek kotētas "Nasdaq" Rīgas fondu biržā. Viens no uzņēmuma lielākajiem akcionāriem ir AS "Rīgas kuģu būvētava", kurai pieder 49,72% uzņēmuma akciju, bet 31,04% akciju pieder Apvienotajā Karalistē reģistrētajam uzņēmumam "Seletrade Impex LLP". Arī par AS "Rīgas kuģu būvētava" tiesā šogad iesniegti divi pieteikumi par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu.

2016. gadā AS "Tosmares kuģubūvētava" strādāja ar apgrozījumu 5,112 miljonu eiro apjomā, un tās peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 219 tūkstoši eiro. Uzņēmums nodarbināja 170 darbiniekus.