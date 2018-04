Uzņēmums pagājušajā gadā strādājis ar neto apgrozījumu 1,728 miljonu eiro apmērā, kas bija 2,7 reizes mazāk nekā 2016. gadā,

2016. gadā "Lattelecom BPO" apgrozījums bija 4,627 miljoni eiro, un tā tīrā peļņa bija 907 tūkstoši eiro.

"Lattelecom BPO" gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka 2017. gadā kontaktu centra ārpakalpojumu un īsziņu biznesa līnijas integrētas "Lattelecom" grupā, pārdota dokumentu digitalizācijas biznesa līnija un gada beigās uzņēmums neveica saimniecisko darbību.

Uzņēmuma gada pārskats liecina, ka pērn tas nav sniedzis uzziņu sniegšanas un izvietošanas pakalpojumus (1188 pakalpojumu biznesa līniju), kas vēl 2016. gadā ienesa nedaudz vairāk kā divus miljonus eiro un veidoja 43,6% no "Lattelecom BPO" kopējā apgrozījuma.

Savukārt, 2017. gadā 1188 pakalpojumu biznesa līniju pārņēmis cits "Lattelecom" grupas uzņēmums – SIA "Media 360".

Saskaņā ar "Lattelecom BPO" gada pārskatu, 2017. gadā uzņēmuma ieņēmumi no kontaktu centra pakalpojumiem bija 1,234 miljoni eiro, ieņēmumi no īsziņu un interaktīvās balss sistēmas pakalpojumiem – 382 tūkstoši eiro, ieņēmumi no dokumentu apstrādes un arhivēšanas pakalpojumiem – 109 tūkstoši eiro, ieņēmumi no reklāmas izvietošanas pakalpojumiem – 3859 eiro, bet ieņēmumi no uzziņu sniegšanas izvietošanas pakalpojumiem – 35 eiro. Pērn visās kategorijās uzņēmuma ieņēmumi samazinājušies. Savukārt neto ieņēmumi no biznesa līnijas pārdošanas pērn bija 231 tūkstotis eiro.

2017. gadā "Lattelecom BPO" nodokļos samaksājis 1,046 miljonus eiro, kas bija par 33,2% mazāk nekā 2016. gadā.

2018. gadā uzņēmums plāno veikt jaunu darbības virzienu izvērtēšanu, noteikt optimālu uzņēmuma darbības attīstības plānu un uzsākt tā realizāciju.

"Lattelecom BPO" dibināts 2005. gadā, un uzņēmums līdz šim sniedza kontaktu centra ārpakalpojumus un tehnoloģiskos risinājumus.

Tā pamatkapitāls ir 302 502 eiro un vienīgais īpašnieks ir "Lattelecom".