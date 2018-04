Gulbja kopējie ienākumi 2017.gadā bijuši 396 195 eiro. "Lattelecom" vadītājs pērn saņēmis arī divas apdrošināšanas atlīdzības - 2978 eiro no "Ergo Life Insurance" un 1963 eiro no "BTA Baltic Insurance Company". No Lauku atbalsta dienesta viņš pērn saņēmis 1344 eiro, bet no Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras - 410 eiro lielu pabalstu.

Pērn par 40 887 eiro līdz 194 828 eiro palielinājušies Gulbja naudas uzkrājumi - AS "Swedbank" glabātā nauda palielinājusies no 116 078 eiro līdz 154 805 eiro, bet AS "Pirmais slēgtais pensiju fonds" glabātā nauda palielinājusies no 37 863 eiro līdz 40 023 eiro.

Gulbja autoparku pērn papildinājusi lietošanā esoša 2017.gadā ražota automašīna "Mercedes Benz". Tāpat kā gadu iepriekš deklarētas arī lietošanā esošās 2015.gadā ražotā automašīna BMW un 2014.gadā ražotā automašīna "Audi". Gulbis joprojām nomā divus dzīvokļus Rīgā.

"Lattelecom" vadītājam arī pieder AS "JDKML" kapitāla daļas ar nominālvērtību 446 142 eiro.

Pērn Gulbis dzēsis iepriekš deklarētās parādsaistības 13 187 eiro apmērā. Savukārt saglabājušies divi izsniegtie aizdevumi - viens no tiem 38 944 eiro apmērā palicis nemainīgs, bet otrs no 109 333 eiro samazinājies līdz 76 333 eiro.

Arī 2017. gadā Gulbis veicis mācību pirkumu bērniem 25 701 eiro apmērā, kā arī veicis iemaksu 36 400 eiro apmērā par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanas polisi. "Lattelecom" vadītājs arī deklarējis aizdevuma izsniegšanu 60 000 eiro apmērā, aizdevuma atmaksu 93 000 apmēra, dzīvokļa īri 17 605 eiro apmērā, ceļojumu un viesnīcas pakalpojumu pirkumu attiecīgi 10 000 eiro un 10 062 eiro vērtībā, kā arī operatīvo līzingu 8195 eiro apmērā.

Kā ziņots, 2015. gadā Gulbja atalgojums bija 503 825 eiro, bet 2014.gadā - 392 029 eiro.

"Lattelecom" konsolidētais apgrozījums pērn bija 195,67 miljoni eiro, kas ir par 1,1% jeb 2,4 miljoniem eiro vairāk nekā 2016.gadā, savukārt tā konsolidētā peļņa palielinājās par 26,4% jeb 8,5 miljoniem eiro, sasniedzot 40,7 miljonus eiro. Vienlaikus "Lattelecom" grupas EBITDA pērn bija 69,1 miljons eiro, saglabājoties 2016.gada līmenī.

"Lattelecom" grupas uzņēmumi pērn valstij nodokļos nomaksāja kopumā 48,5 miljonus eiro.

"Lattelecom" grupā ir uzņēmumi "Lattelecom", "Lattelecom BPO", "Citrus Solutions", "Lattelecom Technology", "Media 360" un "Baltijas Datoru akadēmija". "Lattelecom" pieder 23% SIA "Latvijas Mobilais Telefons" daļu.

"Lattelecom" pieder valstij Privatizācijas aģentūras personā (51%) un Dānijā reģistrētajam "Telia Company" meitas uzņēmumam "Tilts Communications" (49%).