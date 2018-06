Latvijā turpmākajos gados maizes cena varētu augt minimāli salīdzinājumā ar esošajām cenām, intervijā prognozēja maizes ražotāja AS "Latvijas maiznieks" pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītājs Māris Daude.

"Konkurence joprojām ir ļoti sīva, un tā tas būs arī turpmākajos gados, jo Latvijā ir trīs lieli maizes ražotāji, un katrs no tiem cīnās par tirgus daļu. Katrs ražotājs ir atradis savu nišu, uz kuru specializēties, bet kopējā klasiskās maizes segmentā, kurā ir lielākais apmērs, konkurence ir ļoti liela. Minimālas cenu izmaiņas veikalu plauktos būs, jo ražotāji vairs nevar noturēt tādu cenu līmeni, kāds bijis līdz šim. Daļai produktu veikalu plauktos cenu izmaiņas jau ir notikušas," teica Daude.

Viņš paskaidroja, ka līdz šim maizes cenas minimāli ir kāpušas zemākā cenu segmenta produktiem, piemēram, iepriekš šī segmenta baltmaize maksāja 0,28 eiro, bet šobrīd 0,29 eiro. "Viens cents uz pārējo pirkumu fona nav tik noteicošs, lai cilvēks mainītu savas paražas. Maize tomēr ir viens no produktiem, kas teju vienmēr ir mūsu groziņā," sacīja Daude.

"Latvijas maiznieks" pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītājs atgādināja, ka maizes cenu veido trīs pamatpozīcijas - izejvielu cenas, loģistikas izmaksas, kā arī nodokļi, tostarp izejvielu cenas šajā gadā līdz šim bijušas stabilas, piemēram, cukura, sviesta un eļļas tirgus ir stabilizējies, kā arī miltu cenām liels pieaugums nav bijis. Vienlaikus viņš piebilda, ka miltu cenas ir atkarīgas no graudu ražām. "Šobrīd gaidām septembri, kad redzēsim jauno ražo. Pagaidām neviens nevar pateikt, kādas būs [graudu] iepirkuma cenas," sacīja Daude. Tajā pašā laikā viņš norādīja, ka, sadārdzinoties degvielai, pieaug loģistikas izmaksas, kā arī maizes cenu sadārdzinājis minimālās algas pieaugums un izmaiņas dabas resursu nodoklī.

Tāpat Daude norādīja, ka nelielajiem maizes ražotājiem Latvijā ir daudz interesantu produktu, bet katrs no tiem strādā savā reģionā. "Kā zināms, loģistika pa visu Latviju ir sarežģīta un dārga, līdz ar to ražotājs, kas ir Kurzemē, nevedīs savu produkciju uz Latgali un otrādi. Katrs izvēlas savu reģionu un strādā tajā. Līdz ar to nav bijis tā, ka kāda īpatsvars tirgū ir ļoti audzis vai kritis vai kāds ir beidzis savu darbību. Lielas izmaiņas nav notikušas," viņš sacīja.

Daude prognozēja, ka arī nākotnē mazie maizes ražotāji no tirgus neizzudīs. "Viņi [mazie maizes ražotāji] ražo labas kvalitātes nišas produktus, strādā savos tirdziņos, attīsta savu reģionu un piesaista jaunas darbvietas. Neredzam nekādu problēmu viņu darbībai, viņi tieši palīdz attīstīt maizes tirgu. Piemēram, viņi saražo tādus produktus, kādus lielie ražotāji nevar, un tas sekmē tirgus attīstību," sacīja "Latvijas maiznieks" pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītājs.

"Latvijas maiznieks" pamatkapitāls ir 895 629 eiro. Uzņēmums ražo dažādu veidu maizi, kā arī konditorejas izstrādājumus. Zināmākie zīmoli ir maizes sērija "Zeltene", "Vita!", "Melnā", "Īstenā", "Pavasara" un "Galda". "Latvijas maiznieka" lielākais īpašnieks ir Igaunijas kompānija "Maral Invest".