Holdinga kompānija SIA "Mono" 2017. gadā palielinājusi uzņēmuma apgrozījumu par 38%, salīdzinot ar gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pēc nodokļiem pieaugusi par 4,891 miljonu eiro, ziņo "Lursoft" "Klientu portfelis".

2017. gadā SIA "Mono" apgrozījums sasniedza 8,018 miljonu eiro, bet kompānijas pārskata gada peļņa pēc nodokļiem bija 5,113 miljoni eiro. Kompānija pērn nodarbināja 98 darbiniekus, savukārt tās kopējie maksājumi valsts budžetā bija 550 tūkstoši eiro.

1991. gadā reģistrētā "Mono" darbojas vairākās nozarēs - vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, finanšu pakalpojumi, muitas noliktavas pakalpojumi, kā arī telpu noma un transporta pakalpojumi. Tas ir vienīgais īpašnieks bankai AS "LPB Bank" un vēl trim Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kā arī līdzīpašnieks pieciem uzņēmumiem.

"Mono" vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības bizness aptver sadarbību ar starptautiskām alkoholisko dzērienu un ekskluzīvu apģērbu, juvelieru izstrādājumu un aksesuāru piegādātajkompānijām, plaša preču sortimenta iepirkšanu no minētajām kompānijām un preču piegādes partnerkompāniju beznodokļu (duty-free) veikaliem no "Mono" muitas un akcīzes preču noliktavām Rīgā.

SIA "Mono" norāda, ka tā 2017. gadā saņēma no AS "LPB Bank" dividendes 4,5 miljonu eiro apmērā. Pēc taksācijas gada perioda SIA "Mono" no savas bankas saņēma vēl dividendes 4,5 miljonu eiro apmērā.

Uzņēmuma lielākais dalībnieks ir Mihails Uļmans, kuram pieder 49,43% daļu, Aleksandram Plotkinam pieder 32,67% daļu, bet Biomins Kajems ir 17,9% "Mono" kapitāldaļu īpašnieks.

"Mono" apgrozījums 2016. gadā bija 5,807 miljoni eiro un kompānijas peļņa pēc nodokļiem bija 222 000 eiro. Uzņēmums nodarbināja 100 darbiniekus un tā kopējie veiktie maksājumi valsts kopbudžetā bija 1,229 miljoni eiro.