Olu ražotāja AS " Balticovo " peļņa pēc nodokļiem 2017. gadā sasniegusi 10,862 miljonus eiro, kas bija četras reizes jeb par 8,150 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis. Savukārt uzņēmuma neto apgrozījums pagājušajā gadā pieauga par 17,4% jeb 7,754 miljoniem eiro un bija 52,343 miljoni eiro.

2017. gadā uzņēmums saražoja 686 miljonus olu, kas ir par 18 miljoniem vairāk nekā iepriekšējā gadā (2016. gadā uzņēmums saražoja 668 miljonu olu). Uzņēmuma peļņa 2017. gadā bija 8,6 miljoni eiro, kā arī 2,2 miljoni eiro atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas kopā veido 10,8 miljonus. Eksports 2017. gadā veidoja 63% no uzņēmuma apgrozījuma.

AS "Balticovo" valdes loceklis Toms Auškāps, komentējot 2017. gada rezultātus, norāda: "2017. gada veiksmīgos rādītājus sekmējuši vairāki nozīmīgi faktori. Pērn uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 17% attiecībā pret 2016. gadu – 2017.gadā saražojām par 18 miljoniem vairāk olu nekā 2016. gadā, ko izdevās paveikt daudz ar ražošanu saistītu procesu efektivizācijas rezultātā. Tāpat uz ražīgumu būtisku iespaidu atstāj ciklogrammas – putnu ievietošanas plāns, kurš, neatkarīgi no citiem apstākļiem, mainās ik gadu."

Rezultātus ietekmēja arī negaidītais olu deficīts Eiropā un pat ārpus Eiropas robežām, ko izraisīja pērn informācijas telpu pāršalkušās ziņas par "Fipronil" – indīgu vielu, kuru izmanto insektu un parazītu iznīcināšanai, un kura klātbūtne tika konstatēta Nīderlandes un Beļģijas uzņēmumos saražotajās olās. Eiropas Savienības noteikumi pamatoti aizliedz šo vielu izmantot to dzīvnieku ārstēšanā no parazītiem, kuri tiek izmantoti pārtikas produktu ražošanā, jo noteikts daudzums "Fipronil" var nonākt galaproduktā un kaitēt cilvēka nierēm, aknām un vairogdziedzerim. "Fipronil" konstatēšanas rezultātā no tirdzniecības Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, Šveicē un Zviedrijā tika izņemtas tūkstošiem olu, kā arī bija vērojams olu cenu kāpums biržās.

Pārtikas un veterinārā dienesta veiktās pārbaudes apliecināja, ka "Balticovo" ražotajās olās "Fipronil" klātbūtnes netika konstatēta. "Tā kā "Balticovo" insektu apkarošanai izmanto tikai dabisku preparātu – organisko silīciju, uzņēmums saskārās ar izteikti palielinātu pieprasījumu pēc produkcijas eksporta "Fipronil" skartajās valstīs," komentē Auškāps.

Arī cenas labībai, kuru uzņēmums izmanto dējējvistu barībai, 2017. gadā bijušas prognozējami samērīgas.

"Faktiskais peļņas pieaugums pretstatā 17% pieaugumam uzņēmuma apgrozījumā no 2016. uz 2017. gadu ir bijis teju četrkārtīgs," min Auškāps. "Taču jāņem vērā, ka 2,2 miljonus eiro veidoja tieši atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas veidojies no pagājušajā gadā ieviestajām nodokļu reformām. Nenoliedzam, ka gads ir bijis veiksmīgs, un to, kā jau minēju, sekmējusi gan ražošanas procesu efektivizācija, gan ievērojamais cenu pieaugums Eiropā. Nodokļos vien pagājušajā gadā nomaksāti 4,89 miljoni eiro."

Pateicoties vērā ņemamajam peļņas pieaugumam pagājušajā gadā, uzņēmumam būs iespēja realizēt iecerēto investīciju stratēģiju konkurētspējas un kvalitātes uzlabošanas nolūkos. Jau šobrīd tiek būvētas četras ārpussprostu vistu kūtis, kurām kopējās plānotās investīcijas ir 15 miljoni eiro, kā arī iniciēta esošo cehu – šķidro olu pārstrādes un vārīto olu cehu modernizācija, un veicināti papildu biodrošības pasākumi.

2017. gadā uzņēmums nodevis ekspluatācijā graudu pirmapstrādes kompleksu, pabeidzis ūdensvada pārbūvi un attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, un pielāgojis novietnes paipalu vistu audzēšanai. Gada nogalē turpinājās jaunputnu novietnes būvniecība.

Uzņēmums pagājušajā gadā vidēji nodarbināja 283 darbiniekus, kas bija par 13 darbiniekiem vairāk nekā 2016. gadā.

AS "Balticovo" dibināta 1992. gadā, un tā pamatkapitāls ir 4 407 781 eiro. AS "Balticovo" lielākais akcionārs ar 95,42% akciju ir SIA "BCO", kura 33% kapitāldaļu pieder Valdim Grimzem un 67% kapitāldaļu – Tatjanai Poplavskai.

AS "Balticovo" 2016. gadā strādāja ar apgrozījumu 44,589 miljonu eiro apjomā, savukārt kompānijas peļņa bija 2,713 miljoni eiro pēc nodokļu nomaksas. AS "Balticovo" tajā gadā saražoja 668 miljonus vistu olu. Uzņēmums vidēji nodarbināja 270 darbiniekus.